استفاده از تمام ظرفیت ها در استان مرکزی در انتخابات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مرکزی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان مرکزی، اظهار کرد: انتظار است عوامل برگزاری انتخابات در گفتار و رفتار دقت نظر لازم را داشته باشند چرا که بازنشر هر جمله و پیامک در فضای مجازی و حقیقی در روزهای نزدیک به انتخابات میتواند برای مخاطبان سوءتفاهم و سوبرداشت ایجاد کند.
وی افزود: با اعلام لیست نهایی داوطلبان و تعیین تکلیف نامزدها، به طور حتم حساسیتها افزایش مییابد که انتظار است عوامل اجرایی واکنشی در این خصوص نداشته باشند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه بکارگیری تمام ظرفیتها برای برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات پیش رو از سوی مدیران دستگاههای اجرایی امری ضروری است، افزود: انتخابات نماد حضور و مشارکت مردم و حفظ جایگاه نظام جمهوری اسلامی است و نباید اجازه داد این جایگاه خدشه دار شود.
مخلص الائمه تاکید کرد: تدابیر لازم در راستای اطلاع رسانی فعالیتهای دولت و نظام، اندیشیده شده است و اطلاع رسانی دقیق با شیوههای مشخص باید مورد توجه مسؤولان امر و فرمانداریهای شهرستانها قرار گیرد.
اطلس امنیتی در استان مرکزی تدوین شده است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی نیز در این نشست تعامل و هم افزایی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: در استان مرکزی هشت هزار ناظر وجود دارد که ۱۵۰۰ نفر آنها ذخیره است و در حوزه اجرا و نظارت مردمی عمل شده است.
امیدرضا مبارک آبادی افزود: اکنون ارائه آموزشهای مشترک در حال انجام است و راهکارهای لازم برای مدیریت شعب و توسعه زیرساختها اتخاد شده است.
وی تاکید کرد: اطلس امنیتی در استان تدوین شده است و امید است امکانات پشتیبانی و پیوستهای امنیتی و اطلاعاتی پیش بینی شود.
مبارک آبادی با اشاره به اینکه از تمام سلایق و گروهها در انتخابات پیش رو حضور دارند، گفت: لیست نهایی و تأیید شده نامزدهای انتخاباتی استان مرکزی پنجشنبه و جمعه در اختیار حوزههای قرار میگیرد که انتظار است لیست در فضای مجازی منتشر نشود.
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