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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد؛

ضرورت جدیت دستگاه‌های دولتی آذربایجان شرقی در اجرای مولدسازی

ضرورت جدیت دستگاه‌های دولتی آذربایجان شرقی در اجرای مولدسازی

تبریز- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی بر لزوم جدیت دستگاه‌های دولتی در اجرای مولدسازی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با حضور واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مسعود سعادتی مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی، در این جلسه با اشاره به اینکه مولدسازی یک فرصت تاریخی برای دستگاه‌های دولتی است، تاکید کرد: آموزش و پرورش جزو دستگاه‌هایی است که طرح‌های نیمه تمام بسیاری در دست دارد و برای تکمیل این پروژه‌ها، نیازمند منابع مالی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی افزود: مصوبه مولدسازی، نگاه ویژه‌ای به وزارت خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان دارد، بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های تابعه این وزارت‌خانه‌ها بیشترین عملکرد را در این زمینه داشته باشند.

بهروزی تاکید کرد: دولت برای تسریع و پیشبرد اهداف مولدسازی، جدیت دارد بنابراین دستگاه‌های دولتی نیز باید همکاری‌های خود را تقویت بخشند.

سعادتی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه گزارشی از روند مولدسازی دارایی‌های دولت در آموزش و پرورش استان ارائه کرد.

کد مطلب 5984276

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
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      چرا این بزرگوار مولد سازی را از مازاد بانک ها شروع نمیکند چون مدارس و بهداشتی عمومی می‌باشد و در بعضی مواقع خیرین سرمایه گذاری خواهد کرد

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