به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با حضور واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مسعود سعادتی مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی، در این جلسه با اشاره به اینکه مولدسازی یک فرصت تاریخی برای دستگاه‌های دولتی است، تاکید کرد: آموزش و پرورش جزو دستگاه‌هایی است که طرح‌های نیمه تمام بسیاری در دست دارد و برای تکمیل این پروژه‌ها، نیازمند منابع مالی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی افزود: مصوبه مولدسازی، نگاه ویژه‌ای به وزارت خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان دارد، بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های تابعه این وزارت‌خانه‌ها بیشترین عملکرد را در این زمینه داشته باشند.

بهروزی تاکید کرد: دولت برای تسریع و پیشبرد اهداف مولدسازی، جدیت دارد بنابراین دستگاه‌های دولتی نیز باید همکاری‌های خود را تقویت بخشند.

سعادتی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه گزارشی از روند مولدسازی دارایی‌های دولت در آموزش و پرورش استان ارائه کرد.