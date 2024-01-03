آغاز اجرای طرح مطالعاتی زنجیره راهبردی ارزش افزوده خرما درخوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی نسب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی خرما ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نخیلات استان اظهار کرد: سطح زیر کشت نخیلات در استان خوزستان ۴۲ هزار هکتار بوده که از این میزان ۳۶ هزار هکتار به نخیلات بارور اختصاص دارد.
وی با بیان این مطلب که خوزستان با ۲۷۷ هزار تن تولید خرما در سال گذشته رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است، افزود: در سال جاری ۳۰۲ هزار تن خرما از نخیلات استان برداشت شده که این میزان نسبت به سال گذشته رشدی ۸ درصدی داشته است.
حسنی نسب در ادامه بیان کرد: ۹۰ درصد خرمای استان در شهرستانهای آبادان، خرمشهر، کارون، شادگان و بهبهان تولید شده است.
مدیر امور باغبانی سازمان در ادامه به انواع خرمای تولید شده در استان اشاره و تصریح کرد: از کل خرمای تولید شده ۱۸۰ هزار تن رقم استعمران، ۶۵ هزار تن رقم برحی و ۵۵ هزار تن سایر ارقام از جمله کبکاب، بریم، زاهدی، عویدی و دیری بوده است.
وی به انواع خرید محصولات برداشت شده از سطح نخیلات استان اشاره کرد و گفت: ۷۰ هزار تن خارک و رطب برای عرضه مستقیم، ۱۰۰ هزار تن خرید خرمای استعمران توسط تشکلها ،۴۰ هزار تن خرمای صنعتی و سنتی برای کارگاهها و ۹۰ هزار تن خرما برای کارگاههای بستهبندی برای مصرف تازهخوری خریداری شده است.
حسنی نسب در ادامه به طرح مطالعاتی زنجیرهای راهبردی ارزش خرما در استان اشاره کرد و افزود: این طرح در کنار زنجیره ارزش شیلات جوء زنجیرههای منتخب و اولویت استان محسوب میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان در دسترس بودن نهادهها، وضعیت مطلوب صنایع فرآوری و بستهبندی با تولید ۳۰۰ هزار تن و ظرفیت خالی ۲۴۰ هزار تن و تولید تجاری بیش از ۳۰ رقم خرما را از جمله معیارهای انتخاب زنجیرههای راهبردی در استان عنوان و بیان کرد: وجود بازار صادراتی، شرایط اقلیمی آب و هوا بارندگی و دسترسی به آب و امکان ایجاد ارزش افزوده با فرآوری محصول و بستهبندی با دیدگاه صادراتی را میتوان از دیگر معیارهای انتخاب این زنجیره برای استان برشمرد.
وی از پتانسیلهای تولید خرما در استان را امکان افزایش سطح زیر کشت و افزایش بهرهوری برشمرد و گفت: نخیلات زمینه اشتغال ۲۳ هزار نفر را به صورت مستقیم ۲۰ هزار نفر را به صورت غیر مستقیم در استان فراهم کرده است.
حسن نسب، مسیرهای توسعهای صنعت خرمای استان اشاره و بیان کرد: از جمله این مسیرها میتوان به توجه به صنایع فراوری و تکمیلی زنجیرههای خرمای صنعتی، توجه به ارقام پرمحصول و کسب بازارهای داخلی و توجه به ارقام با مزیت صادرات و کشف بازارهای جدید داخلی و خارجی اشاره کرد.
مدیر امور باغبانی سازمان در خاتمه گفت: امیدواریم با انجام عملیات زیربنایی نخیلات و دستیابی به رشد تولید، استان خوزستان به جایگاه حقیقی خود در تولید صادرات دست یابد.
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