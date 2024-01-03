۳ تصادف رانندگی در استان بوشهر رخ داد/ یک فوتی و ۱۶ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بامداد امروز با اطلاع مرکز کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ استان به مرکز ای او سی جمعیت هلال احمر، تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید بشکوه شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: این حادثه که در محور مواصلاتی بوشهر به بندر ریگ رخ داده بود متأسفانه به علت شدت و نوع حادثه منجر به فوت یک نفر از هم استانی‌ها شد.

واژگونی اتوبوس مسافربری

احسان ایزدپناه با اشاره به حادثه صبح امروز محور عسلویه به کنگان از مجروح شدن ۱۴ مسافر این اتوبوس خبر داد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر با بیان این خبر افزود: در ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که در محور عسلویه به کنگان در حال تردد بود دچار حادثه شد که در این حادثه ۱۴ مصدوم با تروما های مختلف وجود داشته است.

ایزدپناه با اشاره به تعداد مصدومان گفت: تیم‌های عملیاتی پایگاه پرک و همچنین تیم‌های عملیاتی شهرستان عسلویه به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: پس از ارزیابی تیم‌های عملیاتی هلال احمر، همکاران سازمان اورژانس ۱۱۵ نیز جهت اقدامات پیش بیمارستانی و انتقال به مرکز درمانی حضور یافته که مصدومان به بیمارستان‌های امام خمینی شهرستان کنگان و نبی اکرم عسلویه منتقل شدند.

حادثه واژگونی مینی بوس

مدیرعامل این جمعیت از امدادرسانی به سومین حادثه رانندگی در امروز خبر داد و گفت: تیم‌های عملیاتی امداد و نجات این جمعیت در حین بازگشت از مأموریت واژگونی اتوبوس، به امدادرسانی حادثه واژگونی مینی بوس پرداختند.

وی با بیان اینکه امروز روز پرحادثه در استان بود، گفت: ساعت ۱۰ صبح امروز در فاصله ۱۰ کیلومتر بعد از پل بندر طاهری یک دستگاه مینی بوس دچار حادثه شد که با توجه به نزدیکی تیم‌های امداد و نجات اقدامات اولیه در کمترین زمان به حادثه دیدگان انجام شد و خوشبختانه این حادثه تنها ۲ مصدوم داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر ضمن تاکید بر رعایت اصول ایمنی در رانندگی به ویژه اهمیت به خستگی و خواب آلودگی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم بالای حوادث رانندگی در بی احتیاطی‌ها بویژه عدم تمرکز و هوشیاری رانندگان باید نسبت به این مورد توجه بیشتری داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: تلفن ۱۱۲ جمعیت هلال احمر ۲۴ ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به حوادث است.