یک باشگاه لیگ برتری انگلیس در خطر کسر امتیاز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «ناتینگهام فارست» انگلیس پس از هزینههای سنگینی که در فصل نقل و انتقالات گذشته انجام داد در خطر جریمههای نقض «فیرپلی» مالی قرار گرفته است. مطابق قوانین لیگ برتر انگلیس، تیمهایی که فیرپلی مالی را نقض کنند با خطر کسر امتیاز مواجه خواهند شد.
تیم فوتبال «اورتون» پیش از این به دلیل اینکه چنین تخلفاتی را انجام داده بود اوایل فصل جاری با کسر ۱۰ امتیاز مواجه شد. خبرگزاری «تایمز» گزارش داده است که تیم «ناتینگهام فارست» دیگر تیمی خواهد بود که ممکن است با چنین جریمهای مواجه شود زیرا این تیم هزینههای غیرمسئولانه ای در فصل نقل و انتقالات انجام داده است.
فارست در سال ۲۰۲۲ به لیگ برتر صعود کرد و از آن زمان تاکنون پولهای زیادی خرج کرده است که آنها را در معرض خطر نقض قوانین سود و پایداری (PSR) قرار میدهد. تیمهای لیگ برتر باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر گزارشهای مالی خود را به اتحادیه فوتبال انگلیس تحویل دهند و ۲ هفته بعد در ۱۴ ژانویه تخلفات اعلام میشود. پس از آن اگر این تیمها تخلفی مرتکب شده باشند، ۲ هفته فرصت اعتراض و رسیدگی به تخلفات را خواهند داشت و ۸ آوریل هم جلسه رسیدگی برگزار میشود.
مطابق قانون «سود و پایداری» تیمها مجاز هستند در هر فصل حداکثر ۳۵ میلیون پوند و در هر دوره سه ساله نهایتاً ۱۰۵ میلیون پوند از سرمایه خود را از دست بدهند. تیم ناتینگهام فارست در دو روز پایانی فصل نقل و انتقالات قبلی ۸ بازیکن را به خدمت گرفت و در فصل پیش از آن هم ۲۲ بازیکن جذب کرد. به گفته «تایمز» این تیم از پاسخگویی در این خصوص امتناع ورزیده است.
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