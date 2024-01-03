نفت آبادان در حال مذاکره با ۴ مربی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رحمانی ظهر امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: گزینه خارجی مورد نظر صنعت نفت اروپایی است و گزینههای داخلی نیز همگی از مربیان شناختهشده کشور هستند و در روزهای آینده بعد از جمعبندی و اتمام مذاکرات، سرمربی جدید تیم را معرفی میکنیم.
وی اضافه کرد: تاکنون سه بازیکن لیگ برتری نیز به تیم ما نزدیک شدهاند که با توجه به نیازهای فنی صنعت نفت در خصوص جذب آنها اقدام میکنیم.
مدیرعامل مؤسسه ورزشی صنعت نفت با اشاره به احتمال جدایی برخی از بازیکنان از این تیم نیز گفت: تا این لحظه با عباس قاسم در خصوص جدا شدن توافق صورت گرفته است و فهد طالب نیز درخواست جدایی را اعلام کرده است که بعد از مذاکرات نهایی مالی، جدایی این ۲ بازیکن محقق خواهد شد.
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