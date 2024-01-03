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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی منتشر شد

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی منتشر شد

بانک مرکزی در این هفته به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۲۷۸.۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.

موضع عملیاتی این بانک بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود.

بنا به اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبار گیری قاعده‌مند مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند.

کد مطلب 5984379

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