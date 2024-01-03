سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک پروژه گردشگری در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از ایجاد بیش از ۶۵۰ فرصت شغلی گردشگری به زودی در مازندران با افتتاح یک پروژه بزرگ گردشگری در شهرستان نوشهر خبر داد.
وی گفت: این پروژه که در قالب هتل به زودی با حجم ۲ هزار میلیارد تومانی در ۳۱ طبقه، افتتاح میشود. ٥١٢ واحد اقامتی با مساحت زیربنای ١٢٠ هزار متر مربع و ظرفیت اقامت هزار و ٤٠٠ تخت دارد برای حداقل ۶۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از طراحی و ساخت چندین مجموعههای پذیرایی شامل، چند رستوران، فست فود و رستوران گردان در این پروژه خبر داد و افزود: استخر، سالن آمفی تئاتر، مجموعههای سرگرمی و تفریحی، بولینگ، بیلیارد، فروشگاه و سینما و چندین رویال سوئیت و پرزیدنت سوئیت از دیگر بخشهای خدماتی این پروژه بزرگ گردشگری در نوشهر است.
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