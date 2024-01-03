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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خبر داد؛

سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک پروژه گردشگری در نوشهر

سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک پروژه گردشگری در نوشهر

ساری- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: بزرگترین پروژه گردشگری در نوشهر با دو هزار میلیارد تومان به زودی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از ایجاد بیش از ۶۵۰ فرصت شغلی گردشگری به زودی در مازندران با افتتاح یک پروژه بزرگ گردشگری در شهرستان نوشهر خبر داد.

وی گفت: این پروژه که در قالب هتل به زودی با حجم ۲ هزار میلیارد تومانی در ۳۱ طبقه، افتتاح می‌شود. ٥١٢ واحد اقامتی با مساحت زیربنای ١٢٠ هزار متر مربع و ظرفیت اقامت هزار و ٤٠٠ تخت دارد برای حداقل ۶۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از طراحی و ساخت چندین مجموعه‌های پذیرایی شامل، چند رستوران، فست فود و رستوران گردان در این پروژه خبر داد و افزود: استخر، سالن آمفی تئاتر، مجموعه‌های سرگرمی و تفریحی، بولینگ، بیلیارد، فروشگاه و سینما و چندین رویال سوئیت و پرزیدنت سوئیت از دیگر بخش‌های خدماتی این پروژه بزرگ گردشگری در نوشهر است.

کد مطلب 5984398

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