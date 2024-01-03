اسامی متخلفان بورسی برای نخستین بار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بازار سرمایه ایران، امیرمهدی صبایی، ضمن تاکید بر صدور رأی قطعی تخلف شرکت «های وب» اظهار داشت: پیرو دریافت گزارش تخلف شرکت «داده گستر عصر نوین (های‌وب)» با موضوعات «افشاء اطلاعات غیرقابل اتکا درخصوص انتشار زمان‌بندی پرداخت سود نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم پرداخت سود سهام به سهامداران در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ظرف مهلت قانونی، فرآیند رسیدگی انضباطی به پرونده شرکت مذکور آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی کامل مدارک و مستندات پرونده شرکت «های وب»، اقدام به صدور رأی قطعی با مجازات جریمه نقدی مدیران شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره هرکدام به میزان چهار میلیارد ریال کرد.

صبایی تاکید کرد: مطابق با مفاد «دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص انتشار عملکرد مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار» آرا صادره در خصوص مدیران این شرکت در گروه مجازات‌های درجه یک بوده و باید در رده‌بندی رنگ مشکی در سامانه انتشار سوابق مدیران برای عموم منتشر شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: با توجه به نوع تخلف واقع شده و تضییع حقوق سهامداران خرد «شرکت داده گستر عصر نوین» در دریافت سود و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان بورس که در راستای حمایت از سرمایه گذاران خرد به وجود آمده، مجازات صادره سقف جریمه نقدی مقرر در بند ب ماده ۴ آئین نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بوده و رأی صادره براساس قانون مستلزم انتشار برای عموم است.

وی اظهار داشت: رأی قطعی صادره توسط هیأت مدیره سازمان بورس با توجه به تاریخ وقوع تخلف که پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور است، اولین رأی انضباطی مدیران بازار سرمایه است که مشمول موضوع انتشار سوابق مدیران شده است.

صبایی تاکید کرد: براساس بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، عملکرد مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آرا مذکور، طبق ترتیبات تصویب شده توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار در دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص انتشار عملکرد مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است.