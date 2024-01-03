آموزش و پرورش دانش آموزان را به قرآن ترغیب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامی داشت مقام شهید سلیمانی در آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به رشادت‌های و شهدای محور مقاومت به ایثار سیدرضی موسوی فرزند استان سمنان، تاکید کرد: هر چه داریم امروز به برکت شهدا است.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی پیرو مکتب فاطمی بود، تاکید کرد: از مسئولان آموزش و پرورش و خانواده‌ها می‌خواهیم تا دانش آموزان و آتیه سازان این کشور را مقاوم پرورش دهند.

امام جمعه سمنان خواستار بهره‌گیری از درس مقاومت و ایستادگی از مکتب سلیمانی شد و گفت: شهید سلیمانی نتیجه تربیت مکتب حماسی بود.

مطیعی با اشاره به حافظ قرآن بودن ۴۰ درصد مردم غزه بر تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به تمسک قرآن و اهل بیت (ع) تاکید کرد.

وی افزود: روز مقاومت که به نام شهید سلیمانی ثبت شده برای این است که فرزندان خود را مقاوم تربیت کنیم تا آن‌ها در آینده به جوانانی برومند بدل شوند و تضمین‌کننده بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.