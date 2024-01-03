ایلام به رتبه نهم رشد اقتصادی در سطح ملی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا استاندار ایلام عصر امروز چهارشنبه درجلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در سالن جلسات شهید رجایی استانداری ایلام برگزار شد، گفت: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور، عملکرد و جایگاه استانها در ۱۳ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و هر استان براساس ارزیابی صورت گرفته در سه سطح اول، میانه و آخر قرار گرفت که استان ایلام در ردیف استانهای اول قرار گرفت.
وی اظهار کرد: این شاخصها شامل مواردی همچون رشد تولید و مهار تورم بود که خوشبختانه رتبه استان ایلام با استقرار دولت سیزدهم، ۱۵ پله بهبود یافت.
بهرامنیا افزود: استانی که طی ۴۲ سال گذشته، همیشه نگین تورم بود، اما در ظرف دو سال از استقرار دولت مردمی ایران قوی و در مقیاس ملی در حوزه مهار تورم عملکرد قابل ملاحظهای داشته و شاهد روند کاهشی بوده است.
استاندار ایلام رتبه استان ایلام در گزارش رسمی ارائه شده و در مقیاس ملی را جایگاه ۱۵ عنوان کرد و در این رابطه گفت: تا تولید، رونق پیدا نکند و از ظرفیت تولیدات روستایی و عشایری استفاده نشود، این رتبه بهبود پیدا نمیکرد و این گویای این است که این ظرفیت در استان وجود دارد که باز هم این رتبه ارتقاء پیدا کند و این در گرو تلاش و حضور جهادگونه همه مدیران است.
نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر اینکه نباید به این رتبه قانع باشیم، اظهار کرد: این رویه باید در سه ماه باقیمانده تا پایان سال همچنان استمرار یابد و نظارتها بیشتر و بیشتر شود تا ضمن بهبود تورم که با حضور میدانی و پای کار آمدن بخش خصوصی و ارتقا تولید، احصا میشود، همچنان شاهد بهبود رتبه استان ایلام باشیم و لازمه آن این است که بیشتر پای کار باشیم.
وی همچنین اظهار کرد: براساس آخرین گزارشهای رسمی ارائه شده، در رشد اقتصادی نیز استان ایلام در رتبه ۹ کشوری قرار دارد و این نشان میدهد که پلههای رسیدن به جایگاه واقعی استان با کمک همه مدیران، دستگاههای انتظامی و امنیتی، ائمه محترم جمعه و همه افراد تاثیرگذار، در حال رقم زدن است.
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