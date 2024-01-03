به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه ۱۳ دی ماه در جریان برگزاری سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی صدای انفجاری در مسیری که منتهی به گلزار شهدای کرمان است شنیده شد، در نتیجه این عملیاتهای تروریستی تا کنون ۱۷۱ نفر مصدوم و ۷۳ نفر شهید شدهاند و حال زخمیها هم بسیار بد است.
براساس این فاجعه غمانگیز در خصوص لغو پروازها به مقصد کرمان شایعاتی در فضای رسانه انتشار یافت اما طبق پیگیریهای خبرنگار مهر از سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی این شایعات تکذیب شد.
جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص این شایعات، گفت: تمام پروازها به مقصد کرمان همچنان برقرار است و هیچگونه کنسلی و تأخیری در پروازهای این مقصد صورت نمیگیرد.
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