به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از دیگر مزایای این سامانه میتوان به «ورود و ذخیرهسازی دادههای جدید و همچنین آمادهسازی و مجتمعسازی دادههای طرحهای نهایی شده» و «دستیابی به اطلاعات مکانی و توصیفی و انجام پردازشهای مختلف بر روی دادهها» از امکانات سامانه اطلاعات یکپارچه مکان مبنای اشاره کرد.
آئین رونمایی از این سامانه با حضور «رضا محتشمی پور» معاون معدنی معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا موثقینیا» رئیس هیأت عامل ایمیدرو و «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران در محل ایمیدرو برگزار شد.
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