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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

سامانه اطلاعات یکپارچه مکان‌مبنای ایمیدرو رونمایی شد

سامانه اطلاعات یکپارچه مکان‌مبنای ایمیدرو رونمایی شد

سامانه اطلاعات یکپارچه مکان مبنای ایمیدرو با هدف ایجاد زیرساخت یکپارچه مدیریت اطلاعاتی متمرکز به‌منظور جمع آوری یا تولید داده‌های اکتشافی امروز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به «ورود و ذخیره‌سازی داده‌های جدید و همچنین آماده‌سازی و مجتمع‌سازی داده‌های طرح‌های نهایی شده» و «دستیابی به اطلاعات مکانی و توصیفی و انجام پردازش‌های مختلف بر روی داده‌ها» از امکانات سامانه اطلاعات یکپارچه مکان مبنای اشاره کرد.

آئین رونمایی از این سامانه با حضور «رضا محتشمی پور» معاون معدنی معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا موثقی‌نیا» رئیس هیأت عامل ایمیدرو و «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران در محل ایمیدرو برگزار شد.

کد مطلب 5984664
زهره آقاجانی

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