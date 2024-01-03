نشست فوری در جزیره کیش برای دیدار تیم ملی ایران و بورکینافاسو

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز چهارشنبه برای برپایی اردوی تدارکاتی پنج روزه راهی جزیره کیش شد تا جمعه مقابل بورکینافاسو دیداری تدارکاتی را برگزار کند.

در پی حادثه تروریستی کرمان و جان باختن تعداد زیادی از هموطنان در گلزار شهدای این شهر، احتمال لغو بازی دوستانه در جزیره کیش وجود دارد.

نحوه برگزاری بازی دوستانه دو تیم قرار است در نشستی فوق‌العاده ظهر فردا پنجشنبه مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد تا تصمیم قطعی در خصوص برگزاری آن مشخص شود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بورکینافاسو ساعت ۱۸ روز جمعه ۱۵ دی ماه برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای تیم ملی به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)