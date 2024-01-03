به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار قربان محمد اشعری بعدازظهر چهارشنبه در گرامیداشت یاد و خاطره چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مسجد طفلان مسلم این شهرستان اظهار کرد: امروز زندهبودن محور مقاومت از مکتب سلیمانی و راه و اندیشه وی است و دشمن به این اذعان دارد که اعتقاد و آموزشهای حاج قاسم امروز بسیار اثرگذارتر از زمانی است که وی در حیات بود.
وی بابیان اینکه یکی از تأثیرات اندیشه و تفکر حاج قاسم را میتوان در حماس و مبارزان فلسطین دید، افزود: حدود ۵۰ یا ۶۰ سال پیش در یک جنگ ششروزه اسرائیل سه ارتش قوی عربی و همپیمانان آنها را شکست داد اما امروز یک گروه کوچک قریب به ۹۰ روز است که در مقابل ارتش اسرائیل مقاومت میکند.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه سپاه با تأکید بر این مطلب که حاج قاسم برای همه ادیان و مذاهب و اقوام و ملتها نعمت بود، تصریح کرد: نام حاج قاسم برای زنان و مردان مسیحی، ایزدی، سنی، کرد و… یک ناجی است و به همین علت دشمن از شهادت حاج قاسم سلیمانی بسیار ضرر کرد.
اشعری با اشاره به اینکه در هرکجای دنیا وقتی نام حاج قاسم یاد میشود یعنی مکتب و راه شهید سلیمانی نیز در آن حکمفرما است، بیان کرد: حاج قاسم پرورشیافته مکتب عاشورا بود و از داخل همین مساجد بزرگ شد و امروز حاج قاسمهای زیادی در بین این مردم هستند که ناشناختهاند و تربیتشده مکتب انقلاب و اسلام و امام و رهبری هستند.
وی تأکید کرد: شهید سلیمانی دارای اعتقاد و نگاه زلال و روشنی بود و از روحیه اخلاص و تواضع، اخلاقمداری، مردمداری، ایثارگری، ذوب شدن در ولایت، جهاد در راه خدا، شهادتطلبی، فداکاری و… برخوردار و حتی نقشآفرینی در مسائل دیپلماتیک داشت و همین نیز موجب شد توطئههای دشمنان علیه این نظام و انقلاب خنثی شود.
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