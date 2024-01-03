به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان تئاتر ایران، ابراهیم حسینی دبیر اولین جشن «شب عکس تئاتر»، برنامه‌های اختتامیه این رویداد هنری را تشریح کرد و گفت: مراسم پایانی اولین جشن «شب عکس تئاتر» ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود که طی آن جوایز برگزیدگان نخستین شب عکس تئاتر اهدا خواهد شد. در این برنامه با پخش تصاویری از بابک برزویه و محمدرضا مسگری به عنوان ۲ عضو انجمن که در سال‌های اخیر از دنیا رفته‌اند، از آنان یاد می‌کنیم.

به گفته وی، در این برنامه که با کارگردانی فرهاد جاوید و اجرای منصور ضابطیان برگزار می‌شود، برگزیدگان نخستین مسابقه «شب عکس تئاتر» جوایز خود را دریافت خواهند کرد و اجرای ۲ قطعه پرفورمنس به کارگردانی یاسر خاسب و مروارید دماوندی و اجرای تکنوازی موسیقی از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

حسینی اضافه کرد: در برنامه اختتامیه ۲ فتوکلیپ خواهیم داشت که یکی از آن‌ها به نمایشگاه عکس‌های حمید جبلی مربوط می‌شود که به یاد آتیلا پسیانی برگزار شده و دیگری هم مربوط به آثار راه یافته به نمایشگاه عکس است.

این عکاس همچنین با ابراز تاسف از حذف بخش عکاسی در دوره اخیر جشنواره تئاتر فجر، گفت: متاسفانه بعد از ۱۵ سال پیاپی، در دوره چهل و دوم جشنواره تئاتر فجر بودجه‌ای برای اقلام تبلیغاتی لحاظ نشد در حالی که هزینه این بخش در قیاس با دیگر بخش‌های جشنواره بسیار ناچیز بود. به همین دلیل یکی از انگیزه‌های ما در برگزاری اولین جشن شب عکس تئاتر، پر کردن همین خلا بود.

نخستین جشن «شب عکس تئاتر» به کوشش انجمن صنفی عکاسان تئاتر ایران با مشارکت خانه تئاتر و همکاری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.