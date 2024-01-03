جشنواره ملی هنرهای تجسمی «تجسم غدیر» به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی هنرهای تجسمی غدیر با حضور آیت الله کاظم صدیقی رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر و جمعی از چهره‌های فرهنگی استان فارس در تالار فرهنگ مرکز اسناد و کتابخانه ملی شیراز برگزار و در پایان این آئین از ۶۴ نفر از برگزیدگان دور نخست جشنواره ملی تجسم غدیر در دو بخش آزاد و دانشجویی تقدیر شد.

رهبر معظم انقلاب هنر را بهترین وسیله برای انتقال پیام انقلاب به جهان می‌دانند

رئیس دانشگاه هنر شیراز در آئین پایانی نخستین جشنواره ملی تجسم غدیر، دانشگاه هنر شیراز را از مصوبات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان فارس و نشان‌گر توجه ویژه وی به مقوله هنر دانست و به نقل از رهبر انقلاب گفت: «هنر دقیق‌ترین و رساترین وسیله انعکاس اندیشه‌ها و آرمان‌های شریف است؛ اگر در جامعه درخشش هنر وجود داشته باشد اعضای جامعه درخشان می‌شود.»

ستار خالدیان افزود: اگر جمهوری اسلامی ایران حرفی برای گفتن و یا ایده‌ای برای عرضه‌کردن دارد این عرضه باید با بهترین شیوه که همان هنر است انجام گیرد. از همین‌رو ما رسالت اصلی دانشگاه هنر شیراز را ترویج ارزش‌های اسلامی و اهداف انقلابی و دستاوردهای مقدس جمهوری اسلامی به زبان هنر در سطح ملی و بین‌المللی می‌دانیم.

وی افزود: هدف از این جشنواره تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ والای غدیر و ترویج اسلام ناب محمدی (ص)، است و از هنر به عنوان اثرگذارترین و کارسازترین ابزار برای تبیین و نهادینه‌کردن فرهنگ غدیر و تفکر علوی در بین نسل‌ها استفاده شده است.

لزوم نمایش آثار برگزیده جشنواره تجسم غدیر در عرصه ملی و بین‌المللی

معاون دانشگاه هنر نیز با ارائه گزارشی در خصوص این جشنواره گفت: در اردیبهشت‌ماه، سال جاری فراخوان این دور از جشنواره منتشر شد و تا زمان اتمام فراخوان در شهریورماه، حدود ۳۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسی و ارزیابی آثار از سوی هیأت‌داوران، ۶۹ اثر (متعلق به ۶۴ نفر شرکت‌کننده)، به‌عنوان آثار برگزیده در مقام‌های نخست، دوم، سوم و شایسته تقدیر معرفی و در این رویداد از برگزیدگان تقدیر شد.

وی افزود: در طول مدت فراخوان و در امتداد برگزاری جشنواره‌ی هنرهای تجسمی تجسم غدیر نیز رویدادهایی چون برگزاری هفته هنر علوی در دانشگاه هنر شیراز برگزار شد.

عربی در پایان گفت: دانشگاه هنر می‌تواند فرصت مغتنمی برای جریان‌سازی در عرصه هنر و رویدادهای انقلاب و اسلام ایجاد کند.