از مادران قهرمان پرور باید تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازروابط عمومی فدراسیون تکواندو، کیومرث هاشمی در شب میلاد فاطمه زهرا (س) با حضور در منزل ناهید کیانی، با مادر قهرمان جهان باکو ۲۰۲۳ دیدار و ضمن تبریک این روز با وی و پدر کیانی گفت‌وگو کرد.

وزیر ورزش و جوانان در این دیدار به نمایندگی از مادران ورزشکاران و قهرمانان از مادر این ورزشکار و قهرمان جهان در رشته تکواندو تقدیر

کرد.

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این دیدار گفت: به مناسبت روز زن و مادر مصادف با میلاد با سعادت خانم حضرت فاطمه زهرا (س) امروز در منزل ناهید کیانی حضور یافتیم تا به مادر این قهرمان شایسته که زحمات زیادی برای این قهرمان کشیده است به نمایندگی از تمام مادران تبریک بگوییم.

او ادامه داد: مطمئناً با حمایت پدر و مادرانی چون خانواده کیانی قهرمانان این چنینی پدید می آیند و امیدوارم حمایت‌ها همواره وجود داشته باشد. البته در وزارت ورزش و جوانان ما وظیفه داریم به نوبه خود از قهرمانان مخصوصاً المپیکی‌ها در راه پاریس حمایت کنیم. گفتنی است صبح امروز نیز از چهار تکواندوکار و مربی برتر که در راه اعتلای ورزش کوشیده اند در فدراسیون تکواندو تجلیل کردیم.

در پایان این دیدار نیز عکسی به یادگار از وزیر ورزش و جوانان و خانواده ناهید کیانی گرفته شد. هادی ساعی رئیس فدراسیون و اصغر رحیمی دبیرکل فدراسیون تکواندو نیز در این دیدار وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.