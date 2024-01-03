یحیی از فضای پیرامون باشگاه خسته است/ این دفعه گفت فقط نه!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش دقایقی پس از جلسه امروز با یحیی گل محمدی در ساختمان باشگاه پرسپولیس به خبرنگاران گفت: جلسه خوبی هم بود. جلسه دوستانه بود و بسیار اظهار خستگی داشت و یحیی روی این موضوع تاکید داشت.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: او به دلیل فضایی که در فوتبال ایران به وجود آمده و از قانون‌های من درآوردی که روح فوتبال را از بین برده، مصمم به رفتن از پرسپولیس شده است. بازهم من گفتم عجله نکن و دو سه روز دیگر استراحت کن که اینجا خانه توست. همه باهم سعی می‌کنیم بر مشکلات فائق شویم.

او درباره درخواست یحیی در جلسه کوتاه امروزش یادآور شد: بحث استعفا را مطرح کرد و گفت قرارداد را توافقی لغو کنند اما من گفتم عجله نکند و دو سه روز دیگر استراحت کند. او خیلی اصرار داشت اما خواستم عجله نکند.

درویش در خصوص بلاتکلیفی لیست خرید زمستانی این تیم تصریح کرد: اول باید ببینیم می‌توانیم آقای گل‌محمدی را داشته باشیم؟ اگر داشتیم، حتما لیستی که به ما داد در حد مقدورات و بازیکنان آزاد را جذب کنیم.

او درباره اینکه فکر می‌کند با جذب نفرات مد نظر گل محمدی می‌تواند او را حفظ کند تاکید کرد: این دفعه نه پیرامون بازیکن است و نه باشگاه بود. او گفت: «بلکه فضای پیرامون به وجود آمده در باشگاه خسته اش کرده است که من در عمر فوتبالم ندیدم و نمی‌توانم کار کنم. اگر اینگونه بود به تیم دیگری می رفتم».

او همچون گفت و گوی ظهر خود با خبرنگار مهر، بار دیگر شایعه مذاکره با اسکوچیچ را تکذیب کرد و گفت: اصلا به او فکر نکردیم. اگر واقعا بنا باشد که از آقای گل محمدی استفاده نکنیم هیأت مدیره باید پیشنهاد بدهد.

درویش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات برانکو تمام و کمال پرداخت شده است و می‌تواند به ایران خاطرنشان کرد: ۶ ماه قبل مالیاتش را دادیم و فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشد.