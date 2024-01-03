ترس دشمن از شهید سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی عصر چهارشنبه در مراسم میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا (س) و تولد امام خمینی (ره) و چهارمین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که در حسینیه ابوفاضل شهر لامرد برگزار شد گفت: حضرت زهرا (س) در مقابل مولا علی (ع) و پیامبر مهربانیها زیباترین عواطف انسانی را به کار میبرد به طوری که در دوران مکه غمزدای رسول خدا بود و در عرصههای نبرد حضور پیدا میکرد و زخمیها را معالجه مینمودند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت زهرا (س) یک مادر باعاطفه برای حسنین و زینبین بود و پس از همسری برای مولا علی (ع) ولایتمداری فداکار، دلسوز و مهربان بود و علاوه بر اینها وی به شخصیت زن تعالی و کرامت داد.
حجت الاسلام علوی با بیان اینکه مکتب امام خمینی (ره) در تداوم فرهنگ ناب محمدی و علوی بود؛ پیشرفت و آبادانی منطقه را به برکت نهضت و قیام خمینی کبیر دانست.
برای حاج قاسم اصولگرا و اصلاحطلب فرقی نمیکرد
وی ادامه داد: مکتب شهید سلیمانی تداوم مکتب محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی است و در حقیقت میتوان گفت که مکتب شهید سلیمانی تداوم مکتب خمینی و خامنه ای است و باید مکتب حاج قاسم را که در ادعا نیست بلکه در عمل است به خوبی نشان داد.
وزیر سابق اطلاعات با بیان این مطلب که مکتب شهید سلیمانی چارچوب مشخصی دارد و ایشان پیرو راهبرد جذب حداکثری مدنظر مقام معظم رهبری بود بیان کرد حاج قاسم چتر ولایت را گستره همه مردم میدانست و هیچ فرقی برایش نمیکرد چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و همه را به یک چشم میدید و بدانید اگر همه مردم را خودی دانستیم در مکتب حاج قاسم هستیم.
وی گفت: نبوغ حاج قاسم از زمان جبهه متبلور شد، و با توانمندی و اندیشه راهبردی خود امنیت را در منطقه و تا مرز پاکستان برقرار کرد و با صحبت و زبان نرم با اشرار آنان را به شغل کشاورزی دعوت کرد و با کار ریشهای امنیت را برقرار کرد.
وی تصریح کرد: حاج قاسم در عرصه نظامیگری نیز از عجایب روزگار بود زیرا هم جنگ را طراحی میکرد و هم در میدان بود و نبرد را به پایان میرساند و نام حاج قاسم بیشتر از خود حاج قاسم دشمنان را به ترس وا داشته بود.
علوی از همه جریانهای سیاسی برای حضوری پرشور در انتخابات دعوت کرد و گفت: آحاد مردم با حضور خود پیوستگی به نظام را همانند ادوار گذشته نشان دهند.
وی در پایان از کاندیداها و حامیان آنها خواست اخلاق و آداب انتخاباتی را رعایت کرده و از کوبیدن یکدیگر و تهمت، توهین، افترا و نسبت ناروا و دروغ به یکدیگر بپرهیزند.
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