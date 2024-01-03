برگزاری ۵۴۳ برنامه در راستای معرفی مکتب شهید سلیمانی در گلستان

سمیه امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال میلاد با سعادت بانوی آب و آئینه، اسوه ایمان، شهامت زنانه حضرت زهرا (س) با چهارمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها تقارن یافته است، اظهار کرد: همان گونه که حضرت زهرا (س) ولی امر عصر خویش را شناخت و به ایشان وفادار بود و در راه تبیین ارزش‌های اسلام جان فشانی کرد، سردار سلیمانی هم در برابر ولی فقیه زمان خود همان خط مشی حضرت زهرا را سرلوحه خویش قرارداد.

وی افزود: سردار سلیمانی قهرمانی کم نظیر و دلاوری از جنس معرفت و حماسه بود و عظمتشان را مرهون ایمان و معرفت ناشی از تلمذ در مکتب حضرت زهرا (س) و شاگردی در محضر امامین انقلاب اسلامی بود.

امیری اظهار کرد: بنیاد ملی نوجوان در راستای ضرورت معرفی مکتب شهید سلیمانی در ۱۴ شهرستان استان بیش از ۵۴۳ برنامه در سطح مدارس، شهر، روستا و محلات اجرا خواهد کرد.

مسؤول واحد خواهران بنیاد نوجوان استان گلستان یکی از اهداف تشکیل بنیاد ملی نوجوان را راهبری و کمک به مجموعه‌هایی که قصد فعالیت در حوزه نوجوانان دارند اعلام کرد و گفت: برگزاری رویدادهای دهه هشتادی، دختران حاج قاسم، اجلاس بهشت، شیرین بیان، نمایشگاه روایت پیشرفت از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نوجوان به عنوان یکی از گفتمان‌های مهم انقلاب اسلامی که امامین انقلاب از آن با عنوان فتح الفتوح یاد می‌کنند موضوع رشد و تربیت و تعالی نوجوان است را مورد توجه خود قرار داده است، اظهار کرد: در گام دوم انقلاب اسلامی قرار است نوجوانان به عنوان نسل تاریخ ساز و با ایمان که ظالمان جهان از سایه آنها می‌هراسند و آزادگان جهان به آن می بالند، نقش آفرینی کنند لذا با توجه به اهمیت این قشر از جامعه یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، فعالیت در عرصه تبلیغ و جهاد تبیین در بین نوجوانان است.

امیری با بیان اینکه هدف ما در بنیاد ملی نوجوان این است که جامعه و آیندگان از ظرفیت نوجوانانی که قرار است گام دوم انقلاب اسلامی را محقق کنند بهتر و بیش‌تر بهره مند شوند، اظهار کرد: شاخصه قرارگاه نوجوانی گلستان در عملیات شهادت سردار دل‌ها و عملیات‌های فرهنگی در پیش رو، این است که تمامی برنامه‌ها از شناسایی مساله تا ارائه راهکار توسط خود نوجوانان اجرایی می‌شود.