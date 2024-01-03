محمدعشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حادثه گلزار شهدای کرمان تمامی نیروهای امدادی هلال احمر استان آماده باش هستند تا در صورت اعلام نیاز از سوی سازمان امداد و نجات، برای کمک و امدادرسانی به استان کرمان اعزام شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: از سه شهرستان بافق، بهاباد و مهریز سه تیم به همراه سه آمبولانس فراخوان شدند تا در شعب مستقر و در صورت اعلام نیاز استان کرمان و کسب مجوزهای لازم از سوی سازمان امداد و نجات به محل حادثه اعزام شوند.

وی بیان کرد: همچنین دو تیم سحر (سازماندهی حمایت های روانی و فرهنگی در حوادث و بلایا) جوانان هلال احمر استان نیز آماده باش هستند تا در صورت نیاز به منطقه اعزام شوند.

عشقی عنوان کرد : بنا به اطلاعات مرکز eoc در حادثه انفجار گلزار شهدای کرمان، سه نیروی هلال احمر استان کرمان دچار مصدومیت شدید شدند که متأسفانه یک خانم از امدادگران هلال احمر کرمان به شهادت رسید.