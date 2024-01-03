امام جمعه و استاندار کرمانشاه حادثه تروریستی کرمان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه و محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه با صدور پیامی اقدام تروریستی علیه دلدادگان مکتب و راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر گلزار شهدای کرمان را محکوم کردند و شهادت جمعی از هموطنان را تسلیت گفتند.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای شهر کرمان همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که منجر به شهادت جمعی از هموطنان بیگناه شد، موجب تأثر و تالم فراوان ملت شریف ایران اسلامی و کرمانشاهیان غیور شد.

این جنایت وحشیانه سند جدیدی از رذیلت و قساوت دشمنان ملت ایران و یادآور هزاران جنایتی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون آرامش و امنیت مردم ایران را هدف گرفته است.

این واقعیت بیش از گذشته عیان است که بدخواهان و دشمنان ملت ایران در حال اثبات علنی دشمنی خود با ملت ایران با انواع توطئه‌ها و جنایت‌ها هستند و در این مسیر از حمله به بازار و اقتصاد و سامانه سوخت کشور گرفته تا ترور مستقیم سرداران والامقام و کشتار مردم عادی و بیگناه هیچ ابایی ندارند. البته به فضل الهی خون شهدای اخیر، پیروزی و غلبه جبهه مقاومت بر رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی و حامیانش را در پی خواهد داشت. مجازات شایسته عاملان و آمران حادثه کرمان و جنایات اخیر خواسته قطعی مردم شریف و داغدار است که ان شاءالله با تلاش و اقتدار دستگاه‌های امنیتی و قضائی تحقق خواهد یافت.

این‌جانبان از طرف مردم شهیدپرور و ولایتمدار استان کرمانشاه شهادت هموطنان عزیز در حادثه تروریستی کرمان را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و خانواده‌های داغدار تسلیت عرض می‌کنیم و برای مجروحان، شفا و سلامت عاجل مسألت می نمائیم.