تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد مقابل پاس بازی را واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد عصر چهارشنبه در ورزشگاه مهران با حضور پرشور تماشاگران مقابل تیم پاس گرگان قرار گرفت.

در دست نخست تیم میهمان توانست با یک بازی حساب شده ۲۵ بر ۱۶ نماینده مشهد را شکست دهد و با روحیه بهتری این رقابت را ادامه دهد.

در دست دوم نیز تیم پاس گرگان موفق شد با حفظ شالکه تیم و روحیه بالا، با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ بر تیم نیان غلبه کند و دست دوم را هم به نام خود ثبت کند.

دست سوم این دیدار نیز که دقایقی از آن به دلیل اعتراض کادر فنی تیم نیان با وقفه مواجه شده بود، با عملکرد خوب بازیکنان نیان، ۲۵ بر ۲۱ به سود تیم میزبان به پایان رسید و نتیجه در مجموع ۲ بر یک شد.

در نهایت این تیم پاس گرگان بود که موفق شد دست چهارم را ۲۵ بر ۲۲ به پایان برساند و در مجموع ۳ بر یک برنده این دیدار جذاب شود.

پیش از این دیدار تیم نیان الکترونیک مشهد با ۲۱ امتیاز در رده دهم و تیم پاس با ۲۴ امتیاز در رده دوم جدول چهارده تیمی لیگ برتر والیبال قرار داشتند.

تیم والیبال نیان الکترونیک بیستم دی ماه میهمان مس رفسنجان خواهد بود و در همین روز تیم پاس در گرگان پذیرای شهداب یزد است.