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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۰

سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی ارشاد گیلان: 

برنامه‌های موسیقی و نمایشی در گیلان به احترام مردم کرمان لغو شد

برنامه‌های موسیقی و نمایشی در گیلان به احترام مردم کرمان لغو شد

رشت - سرپرست معاونت هنری و سینمایی ارشاد اسلامی گیلان از لغو برنامه‌های موسیقی و نمایشی در این استان به احترام مردم کرمان خبر داد.

فاطمه فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان مردم ایران و گیلانیان نوع دوست را به غم و اندوه عظیم فرو برد.

وی با ابراز همدردی و عرض تسلیت به فاجعه دردناک گلزار شهدای کرمان افزود: ابعاد مختلف حادثه تروریستی کرمان و شهادت تعدادی از هموطنانمان در این اقدام وحشیانه بسیار دردناک است و به شدت از سوی جامعه هنری محکوم می‌شود.

سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی ارشاد اسلامی گیلان از لغو برنامه‌های موسیقی و کنسرت‌ها در این استان خبر داد و گفت: به احترام مردم کرمان تمام برنامه‌های موسیقی و اجرای کنسرت‌ها در گیلان لغو شد.

فروتن ادامه داد: برای همدردی با خانواده‌های شهیدان و مجروحان حادثه خونین کرمان تمامی نمایش‌های سراسر گیلان در روز پنجشنبه ۱۴ دی، روی صحنه نخواهد رفت.

کد مطلب 5984919

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