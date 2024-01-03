فاطمه فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان مردم ایران و گیلانیان نوع دوست را به غم و اندوه عظیم فرو برد.

وی با ابراز همدردی و عرض تسلیت به فاجعه دردناک گلزار شهدای کرمان افزود: ابعاد مختلف حادثه تروریستی کرمان و شهادت تعدادی از هموطنانمان در این اقدام وحشیانه بسیار دردناک است و به شدت از سوی جامعه هنری محکوم می‌شود.

سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی ارشاد اسلامی گیلان از لغو برنامه‌های موسیقی و کنسرت‌ها در این استان خبر داد و گفت: به احترام مردم کرمان تمام برنامه‌های موسیقی و اجرای کنسرت‌ها در گیلان لغو شد.

فروتن ادامه داد: برای همدردی با خانواده‌های شهیدان و مجروحان حادثه خونین کرمان تمامی نمایش‌های سراسر گیلان در روز پنجشنبه ۱۴ دی، روی صحنه نخواهد رفت.