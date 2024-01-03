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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۳۷

فرمانده سپاه وارد گلزار شهدای کرمان شد

فرمانده سپاه وارد گلزار شهدای کرمان شد

کرمان - فرمانده سپاه در پی بروز حادثه تروریستی وارد گلزار شهدای کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سلامی فرمانده سپاه در پس بروز حادثه تروریستی در گلزار شهدای کرمان برای بررسی موضوع وارد شهر کرمان شد.

وی در اولین اقدام وارد گلزار شهدا شد و ضمن زیارت مرقد شهید سلیمانی از محل بروز حادثه تروریستی بازدید کرد.

کد مطلب 5984930

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