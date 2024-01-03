محفل انس با قرآن کریم در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هفته زن و روز مادر، محفل قرآنی با حضور مردم شهید پرور شهر دیلم و جمعی از مسئولان این شهرستان در مسجد مسجد جوادالائمه (ع) این شهر برگزار شد.

در این محفل نورانی «محسن دبیری» و «محمد جواد زاهد پور» ۲ تن از قاریان ممتاز شهرستانی به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند.

در ادامه حجت الاسلام رحمت الله مسعودی از سخنرانان مطرح شهرستان طی سخنانی ابعاد شخصیت والای حضرت‌زهرا (س) را بسیار گسترده و وسیع دانست و تصریح کرد: تنها در سایه تأمل و ژرف‌اندیشی می‌توان به گوشه‌ای از شخصیت و فضائل آن حضرت پی برد.

وی گفت: مطالعه و تحقیق پیرامون محورهای معنوی و الهی، علم و دانش و مبارزات سیاسی و اجتماعی آن حضرت، ما را در رسیدن به مقصود یاری می‌دهد.

این برنامه با مداحی «محمد حسین تنگستانی» خاتمه یافت.