جنس عملیات تروریستی کرمان نشان می دهد کار رژیم صهیونسیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، با بیان اینکه اطلاعات و اخباری ندارم که این عملیات کار رژیم صهیونیستی باشد اما از جنس عملیات مشخص است که کار این رژیم است، گفت: این نوع عملیات ها از سر عجز و ضعف است، آنها نتوانستند در میدان به پیروزی دست یابند اما با انتقامی که ارزش عملیاتی جهانی خواهد داشت رژیم صهیونیستی را تنبیه و مجازات پشیمان کننده خواهیم کرد.

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهادت مردم کرمان در مراسم سید الشهدای مدافع حرم شهید قاسم سلیمانی را به ملت ایران و امام زمان تسلیت می گویم، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی شدیداً از شهید سلیمانی آسیب دیده و مقاومت مردم غزه و بیداری اسلامی را نتیجه اقدامات حاج قاسم سلیمانی می داند.این رژیم یکپارچگی ملت های مسلمان و حتی هم سویی ملت های غیر مسلمان در محکوم کردن این رژیم و هم دردی با مردم فلسطین را نتیجه نقش شهید سلیمانی می داند.

وی افزود: دلیل اول برای خلق چنین حادثه شیطانی این است که رژیم صهیونیستی شهید قاسم سلیمانی را برای خودش خطرناک تر از سردار سلیمانی زنده می داند و قطعاً کسانی که در مراسم شهید سلیمانی شرکت می کنند کف اعتقادشان نفرت و انزجار از رژیم صهیونیستی است لذا همه این افراد دشمن رژیم صهیونیستی بودند و اسرائیل خود را مجاز به کشتار این افراد می داند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنوری خاطرنشان کرد: انزجار ملت های دنیا به حدی است که به سران اروپایی اجازه حمایت علنی از کشتار غزه را نمی دهد لذا رژیم صهیونیستی به دنبال این است که میدان درگیری را از درگیری اسرائیل-غزه به درگیری اسرائیل-جمهوری اسلامی تبدیل کند بلکه بتوانند توجه برخی قدرت های بزرگ را برای پشتیبانی خودشان جلب کنند کند و علی رغم این انزجار و تنفری که علیه رژیم صهیونیستی ایجاد شده است بتوانند با تغییر میدان بهانه ای برای حمایت و همراهی قدرت های بزرگ فراهم کنند.

وی افزود: این جنایت یقیناً بی‌جواب نخواهد ماند اما جمهوری اسلامی حق خود را محفوظ می داند و زمان، مکان، نوع و شیوه انتقام را خودش تعیین می کند.

نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی هیچ محدودیتی برای خودش در کشتار مردم بی گناه و زنان و کودکان قائل نیست و این رژیم یک خطر برای همه بشریت است، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با این اقدامات به طور طبیعی باید بداند که روزگار سختی را در پیش خواهد داشت ملت ایران بیدار تر و هوشیار تر شدند و انزجار آنها از رژیم صهیونیستی بیشتر شده است.