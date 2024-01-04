به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری پنجشنبه در جلسه کمیسیون فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورا افزود: در راستای نوسازی تاکسی‌های فرسوده، شورای ششم برنامه‌ریزی خوبی داشته و در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان بودجه برای پرداخت تسهیلات لحاظ کرده است اما شهرداری هنوز برای این هدف مهم، اقدام درخوری انجام نداده و انتظار می‌رود تا قبل از پایان سال جاری حداقل تمامی تاکسی‌های خودروی پیکان تعویض شوند.

حیدری با بیان اینکه تاکنون تاکسی رانی ۲ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات نوسازی خودروها، در بانک مهر سپرده گذاری کرده است، اضافه کرد: لازم است مابقی ۷ میلیارد تومان مرحله نخست را نیز پرداخت کند تا هر چه سریع‌تر تا پایان سال خودروهای پیکان تعویض و نوسازی شوند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری در انجام مأموریت‌ها باید تدبیر داشته باشد، افزود: ترک فعل و عدم اجرای مصوبات تخلف است و شهرداری در این زمینه باید حساسیت داشته باشد.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان همچنین از عدم اجرای طرح اعمال قانون در خصوص خودروهای آلاینده انتقاد کرد و اظهار داشت: شهرداری همدان در زمینه برخورد با خودروهای آلاینده اطلاع رسانی خوبی انجام داد اما در این زمینه به درستی عمل نکرد.

حیدری با بیان اینکه خودروهای فرسوده عامل آلودگی هوای شهری هستند و باید در قبال آنها به تکالیف قانونی عمل شود، اضافه کرد: بی تفاوتی در این زمینه تخلف است و با عدم برخورد با این خودروهای آلاینده شرایط برای پیگیری قانونی ترک فعل مدیران مربوطه فراهم است، چرا که هوای پاک از بزرگترین موهبتهای الهی و از عوامل مهم سلامتی است‌