به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمرانی حسینی‌نسب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سلطانیه با تسلیت جنایت تروریستی و دردناک و غبار مزار شهدای کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن حدود ۳۰۰ نفر شد، افزود: این حادثه بزرگ‌ترین جنایت تروریستی از نظر تعداد شهدا در ایران است و قبل از این بیشترین شهید حادثه تروریستی با ۷۳ شهید مربوط به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود.

وی با بیان اینکه این جنایت نشانه عصبانیت و درماندگی دشمنان است که برای بقای خود به هر جنایتی دست می‌زنند، اظهار کرد: هر چند داعش مسؤولیت این جنایت را به عهده گرفته ولی عامل اصلی همه حوادث تروریستی در منطقه، استکبار جهانی و صهیونیسم است.

خطیب نماز جمعه سلطانیه با یادآوری اینکه بی‌تردید داعش، ولیده نحس آمریکا و صهیونیسم است و جز با اراده آن‌ها گامی بر نخواهند داشت، تصریح کرد: قطعاً در پشت این جنایت، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و هر جا جنایت و کودک‌کشی است، آمریکا و اسرائیل در صدر جنایتکاران هستند، از این رو مقام معظم رهبری نیز فرمودند هم «دست‌های آلوده به خون بیگناهان» و هم «مغزهای مفسد و شرارت‌زا» که آنان را به این گمراهی کشانده‌اند، مجازات خواهند شد.

وی با بیان اینکه دشمنان می‌خواهند با این گونه جنایات از ملتی که ۴۵ سال است پای ارزش‌ها و آرمان‌ها ایستاده‌اند، انتقام بگیرند، ادامه داد: از طرفی دشمن با ترور سید رضی موسوی در سوریه و ترور صالح العاروری از رهبران حماس در لبنان و جنایت در کرمان می‌خواهد جنگ غزه را به بیرون بکشاند تا از باتلاق غزه نجات پیدا کند اما دشمن باید بداند که این جنایت‌ها نابودی سریع آن‌ها را رقم خواهد زد.

حسینی‌نسب با بیان اینکه توقع جدی مردم انتقام بوده و شعار، بیانیه و تسلیت لازم است اما کافی نیست، خاطرنشان کرد: پیام مقام معظم رهبری وظیفه نهادهای نظامی و امنیتی را روشن کرد و فقط انتقام، انتقام و انتقام است که موجب تسکین قلوب داغدار می‌شود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه انتقام ایران در دو سطح تاکتیکی و راهبردی انجام شده و می‌شود، عنوان کرد: انتقام راهبردی، اخراج آمریکا از منطقه است که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی بیشتر از تصورات انجام شده و انتقام تاکتیکی نیز حذف قاتلان حاج قاسم است که در این باره ایران فهرست قاتلان را تهیه و به سراغ برخی از آن‌ها رفته و زندگی برخی از آن‌ها را خاتمه داده و برخی نیز در لیست انتظار مرگ هستند.

حسینی نسب ضمن قدردانی از نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی که غالب اقدامات‌شان به جهت حفظ آرامش مردم مخفی است، گفت: در طول ماه‌های گذشته، نهادهای انتظامی و امنیتی توطئه‌های زیادی را خنثی کرده‌اند و از بسیاری از رفتارهای وحشیانه مشابه حادثه کرمان جلوگیری کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کشف حدود ۴۰۰ بمب در کشور و دستگیری ۲۰۰ تروریست اشاره کرد.

امام جمعه سلطانیه در ادامه با اشاره به سفر رئیس‌جمهور و هیأت همراه به استان زنجان، با بیان اینکه قطعاً حضور رئیس‌جمهور در استان که برنامه‌محور است، منشأ خیر و برکت خواهد بود، اظهار کرد: از مسئولان استان انتظار داریم که مشکلات و نقاط ضعف از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات بهداشت و درمان، پتروشیمی، سدهای نیمه‌تمام، مشکلات فرهنگی و مساجد، نمازهای جمعه، مصلاها و … را صریح و روشن به رئیس‌جمهور عرضه کنند.