مزدوران استکبار و صهیونیست عاملان حادثه تروریستی کرمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب الزمان (عج) با اشاره به حادثه تروریستی در کرمان، تاکید کرد: این عملیات تروریستی از سوی مزدوران استکبار و صهیونیست جهانی صورت گرفت و به شهادت بیش از ۸۵ نفر انجامید.

وی با بیان اینکه عاملان این حادثه دشمنان بشریت هستند، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تسلیت خودشان به خانواده معظم شهدای این عملیات تروریستی ابراز داشتند، دشمنان نمی‌خواهند عظمت شهید سلیمانی را ببینند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دشمنان بدانند این خون‌های به ناحق ریخته مقدمه‌ای برای مجازات سخت و عادلانه جنایتکاران خواهد بود، افزود: دلیل این حادثه تروریستی را امروز باید در افول سریع قدرت و تمدن غربی و استکباری جستجو کنیم.

شریفی نیا با بیان اینکه دولت آمریکا لحظه به لحظه در حال فروپاشی است، ابراز کرد: آمریکا روزی، خودی در منطقه نشان می‌داد و ناوگانی را وقتی به منطقه گسیل می‌داشت، ترس و دلهره‌ای در دل حاکمان منطقه ایجاد می‌شد اما شاهد هستیم که به بهانه طوفان الاقصی ناوگان آمریکایی بدون سر و صدا به منطقه آمد و بدون سر و صدا هم از منطقه خارج شد و آب از آب تکان نخورد.

وی با بیان اینکه ترس و رعب از دل ملت‌های مسلمان منطقه ریخته و این امر آمریکا را عصبانی کرده است، گفت: آمریکا ۲۰ سال در افغانستان میلیون‌ها دلار هزینه کرده و در سوریه هشت سال خون خوارترین جریان‌ها مانند داعش را برای نابودی ملت‌های مسلمان و تشکیل خلافت اسلامی در کشورهای منطقه راه انداخت اما هیچ دستاوردی نداشت.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه داعش آمده بود تا در تمام خاور میانه خلافت اسلامی ایجاد کند، ابراز کرد: شهید سلیمانی در کنگره شهدای گیلان اعلام کرد تا سه ماه دیگر این گروهک ریشه کن خواهد شد و همین اتفاق نیز رخ داد.

شریفی نیا با بیان اینکه قدرت داعش که متصل به آمریکا و صهیونیست بود نابود شد و این امر اسرائیل را عصبانی کرده است، تاکید کرد: طوفان الاقصی که از ۱۵ مهرماه آغاز شده، زمانی به پایان می‌رسد که اسرائیل خاتمه به پایان برسد.