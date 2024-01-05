سنگ آهن بافق قهرمان نیم فصل لیگ برتر هندبال بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری ۴ دیدار نیم فصل نوزدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان به پایان رسید که طی آن سنگ آهن بافق با برتری برابر فولاد هرمزگان، روند پیروزی‌های متوالی این تیم را شکست و با ۱۲ امتیاز قهرمان نیم فصل شد.

در مهمترین بازی امروز فولاد هرمزگان که بدون شکست در شش هفته گذشته لیگ صدرنشین بود، مقابل سنگ آهن بافق، مدافع عنوان قهرمانی، به میدان رفت که در حالی که نیمه نخست را با پیروزی ۸-۱۰ به پایان برده بود، نتوانست در نیمه دوم این پیروزی را حفظ کند و در پایان نتیجه را با حساب ۲۰-۲۲ به شاگردان مریم فخری واگذار کرد تا نخستین شکست خود را تجربه کند و نتواند نیم فصل را با قهرمانی به پایان برساند. سنگ آهن بافق با این نتیجه و ۱۲ امتیاز و به دلیل پیروزی در بازی رو در رو با هرمزگان، صدرنشین لیگ برتر شد.

در دیگر بازی حساس امروز سپاهان پذیرای زاگرس جنوبی کازرون بود که نیمه اول را طوفانی آغاز کرد و نشان داد به روزهای اوج خود بازگشته است. کازرون هر چند در نیمه دوم به جریان بازی بازگشت اما در نهایت این سپاهان بود که با یک گل بیشتر و نتیجه ۲۵-۲۶ بازی را به سود خود به اتمام رساند.

شهید چمران لارستان هم که به گچساران سفر کرده بود، در یک بازی دیدنی که نتیجه بطور مداوم به سود هر دو طرف تغییر می‌کرد، به تساوی ۲۶ - ۲۶ رضایت داد تا هر دو تیم امتیازات این دیدار را قسمت کنند.

در آخرین دیدار هفته هفتم سنندج مقابل شهدای رزکان البرز حرفی برای گفتن نداشت و با نتیجه ۲۸-۳۸ این بازی را واگذار کرد تا هفتمین شکست فصل خود را ثبت کند.

نتیجه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر هندبال بانوان به این شرح است:

فولاد هرمزگان ۲۰ - سنگ آهن بافق ۲۲

فولاد سپاهان اصفهان ۲۶ - زاگرس جنوبی کازرون ۲۵

نفت و گاز گچساران ۲۶ - شهید چمران لارستان ۲۶



سنندج ۲۸ - شهدای رزکان البرز ۳۸

در پایان نیم فصل لیگ برتر هندبال سنگ آهن بافق با ۱۲ امتیاز صدرنشین است، فولاد هرمزگان با همین امتیاز و زاگرس جنوبی کازرون با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند.

شهدای رزکان البرز و فولاد سپاهان با ۸ امتیاز و نفت و گاز گچساران و شهید چمران لارستان با ۳ و سنندج بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.