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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

فرماندار شهرستان بهار:

نتایج صلاحیت داوطلبان حوزه انتخابی بهار و کبودراهنگ اعلام شد

نتایج صلاحیت داوطلبان حوزه انتخابی بهار و کبودراهنگ اعلام شد

همدان-فرماندار شهرستان بهار از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات نظارت در این حوزه انتخابیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فیض اللهی اظهار کرد: از ٨١ داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ، ۵٨ نفر تأیید صلاحیت، ١٧ نفر رد صلاحیت، چهار نفر عدم وجود شرایط ثبت نام و ٢ نفر نیز انصرافی وجود دارد.

وی ادامه داد: داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده، به مدت سه روز از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه برای اعتراض فرصت دارند و بر اساس جدول زمان بندی، این اعتراض‌ها توسط شورای نگهبان به مدت یک ماه تا ۱۹ بهمن بررسی مجدد خواهد شد.

گفتنی است؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 5986245

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