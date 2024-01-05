نتایج صلاحیت داوطلبان حوزه انتخابی بهار و کبودراهنگ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فیض اللهی اظهار کرد: از ٨١ داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ، ۵٨ نفر تأیید صلاحیت، ١٧ نفر رد صلاحیت، چهار نفر عدم وجود شرایط ثبت نام و ٢ نفر نیز انصرافی وجود دارد.
وی ادامه داد: داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده، به مدت سه روز از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه برای اعتراض فرصت دارند و بر اساس جدول زمان بندی، این اعتراضها توسط شورای نگهبان به مدت یک ماه تا ۱۹ بهمن بررسی مجدد خواهد شد.
گفتنی است؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار میشود و حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
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