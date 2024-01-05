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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۶

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:

حوزه انرژی کشور نیاز به اصلاح ناترازی دارد

حوزه انرژی کشور نیاز به اصلاح ناترازی دارد

زنجان-نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حوزه انرژی کشور نیاز به اصلاح ناترازی موجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه جمعه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در مراسم افتتاح شرکت زنجیره نساجی و پوشاک که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت کشور، کمبود سرمایه‌گذاری در این زمینه است، گفت: معتقدیم باید ناترازی موجود در حوزه انرژی اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه میزان استهلاکی که در حوزه صنعت کشور وجود دارد، بیش از سرمایه‌گذاری است، افزود: ما باید حداقل تلاش کنیم تا اجازه ندهیم وضعیت موجود بدتر از این شود، به همین خاطر حفظ وضعیت موجود نیز با شعار میسر نشده و باید اقدامات خاصی انجام دهیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه علاوه بر اصلاح ناترازی در حوزه انرژی باید این اصلاحات را در حوزه ارز و تسهیلات نیز انجام دهیم، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم بخشی از مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت را مرتفع کنیم، باید این اصلاحات را در حوزه ارز و تسهیلات انجام دهیم.

گفتنی است، شرکت زنجیره نساجی و پوشاک با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال راه‌اندازی و برای خرید تجهیزات این واحد نیز ۵۲ میلیون یورو ارز اختصاص یافته که ۳۱ میلیون یورو آن از محل صندوق توسعه ملی و مابقی از منابع سهام داران تأمین شده است.

این واحد سابقه ۱۵ سال در ساخت و ساز داشته و ۵۱ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در تجهیزات آن انجام شده است که ۳۱ میلیون یوروی آن از صندوق توسعه ارزی و ۲۰ میلیون یوروی آن نیز آورده سهامداران است.

شرکت زنجیره نساجی و پوشاک ظرفیت تولید ۴۰۰۰ کیلو نخ را داشته و تعداد کارکنان فعلی این شرکت ۶۰۰ نفر است که امکان افزایش تعداد این نیروها به ۱۵۰۰ و حتی ۲۰۰۰ نفر وجود دارد.

کد مطلب 5986318

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