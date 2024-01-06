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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خبر داد؛

آغاز ثبت نام طرح ملی «شهریاران» در کردستان

آغاز ثبت نام طرح ملی «شهریاران» در کردستان

سنندج_ مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از آغاز ثبت نام طرح ملی «شهریاران» به منظور ارایه ایده‌های دانش‌آموزان برای حل مساله مدرسه و یا محله خبر داد.

هاشم ناظمی‌جلال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اجرای طرح ملی «شهریاران» دانش‌آموزان متوسطه، می‌توانند ایده خود برای حل مسأله مدرسه یا محله خود را در این طرح ثبت کنند.

وی بیان کرد: مهلت ارسال ایده در بخش ویژه نوجوانان طرح ملی «شهریاران» به دلیل استقبال گسترده ۲۵ دی‌ماه جاری اعلام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: در بخش ویژه نوجوانان طرح ملی «شهریاران» در راستای بهره‌وری بیشتر، و جذب مشارکت حداکثری دانش‌آموزان تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ این مدت زمان تمدید شده است.

ناظمی‌جلال گفت: نوجوانان علاقمند به شرکت در طرح ملی شهریاران می‌توانند ایده یا ایده‌هایی که برای حل مسائل مدرسه یا محله خود دارند را با مراجعه به یکی از سامانه‌های shahriaran.ir یا my.medu.ir ثبت کنند.

وی عنوان کرد: فرآیند داوری و بررسی ایده‌ها ارسال شده به دبیرخانه، بعد از اتمام زمان فراخوان انجام و از بهترین ایده ثبت شده با جوایز نفیس تقدیر و حمایت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همه دانش‌آموزان مقطع اول و دوم متوسطه می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های shahriaran.ir یا my.medu.ir در این طرح ملی شرکت کنند.

کد مطلب 5986641

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