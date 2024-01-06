جام سلامت بزرگترین رویداد همگانی تنیس روی میز در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، مهرداد علی قارداشی رییس فدراسیون تنیس روی میز درخصوص نخستین دوره مسابقات تنیس روی میز جام سلامت گفت: این مسابقات بزرگترین رویداد همگانی در تاریخ این رشته المپیکی است که با همکاری گروه صنعتی گلرنگ قرار است اتفاق بیافتد.

رییس فدراسیون تنیس روی میز در ادامه گفت: این که در جام سلامت ۳۱ استان کشورمان میزبانی از ورزشکاران در دو بخش آقایان و بانوان و در دو رده ی سنی زیر ۴۰ سال و بالای ۴۰ سال را برعهده دارند و به طور همزمان هر ۳۱ استان مسابقاتی با چنین کیفیتی را برگزار می کنند نشان از فعال بودن هیئت های استانی در بحث همگانی است.

علی قارداشی در بخشی از صحبت های خود به این اتفاق بزرگ در پینگ پنگ ایران اشاره کرد و افزود: با درایت مجید کیهانی، مدیر آکادمی گروه صنعتی گلرنگ این اتفاق برای نخستین بار در پینگ پنگ ایران در بخش همگانی رقم خورده است و امیدوارم در سال های آتی شاهد برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر این رویداد همگانی در سراسر کشور نیز باشیم.

رییس فدراسیون تنیس روی میز در خاتمه گفت: امیدوارم نخستین دوره جام سلامت با حضور حداکثری همه علاقه مندان به این رشته، در تمامی استان های کشور برگزار شود و انگیزه را در میان مدیران گروه صنعتی گلرنگ برای برگزاری این رویداد مهم همگانی در سال های آینده افزایش دهد.