قطعه موسیقی «سردار سردیار» در چهارمحال و بختیاری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائدی امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به انتشار قطعه موسیقی «سردار سردیار» همزمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: این قطعه با گویش بختیاری بر روی شعری از «روشن سلیمانی» با آهنگسازی و صدای خواننده بختیاری «رضا صالحی» اجرا و تولید شده است.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود: مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش تنظیم قطعه موسیقی سردار سردیار را به عهده داشتند.

وی ادامه داد: این قطعه موسیقی با گویش بختیاری تولید شده که در نماهنگ ساخته شده برای این قطعه معنی اشعار نیز زیر نویس شده است.

قائدی عنوان کرد: حوزه هنری چهارمحال و بختیاری حمایت از موسیقی مقامی و محلی را در دستور کار خود قرار داده و امسال آلبوم کرنا نوازی «حیدر شاه»، برگزاری جشنواره آواها و نواها زندانیان استان با حمایت سازمان زندان‌ها و تولید قطعه موسیقی «سردار سردیار» را در کارنامه کاری خود دارد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رضا صالحی از خوانندگان بختیاری است که تاکنون قطعات و آلبوم‌های بسیاری را تولید کرده است و قطعه «سردار سردیار» با صدای این خواننده خوش صدا ادای دینی است به شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی وی و با حمایت حوزه هنری منتشر شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای شنیدن این قطعه موسیقی می‌توانند به کانال‌های حوزه هنری در ایتا، بله، تلگرام و … به آدرس @artchb مراجعه کنند.