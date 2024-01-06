کشف ۱۴۵ بسته هروئین در معده ۲ قاچاقچی در اصفهان

سرهنگ احمد نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران واحد گشت کنترل مبادی ورودی پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ نفر از سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و با استفاده از هوش بالای خود متوجه شدند که این افراد حامل مواد مخدر در معده خود هستند.

وی افزود: مأموران بلافاصله هر دو نفر را از خودرو خارج کرده و پس از انتقال به یگان انتظامی با استفاده از اقدامات پزشکی بسته‌های مواد مخدر را از داخل معده آنها خارج کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان عنوان کرد: از این متهمان جمعاً ۱۴۵ بسته هروئین به وزن ۱ کیلو و ۴۰۰ گرم کشف و هر ۲ نفر برای انجام اقدمات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.