به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت ایام باقی مانده از سال جاری و به منظور جلوگیری از وقوع سوانح و حوادث رانندگی که به سبب افزایش سرعت غیرمجاز شدت می‌یابد، پلیس راه گیلان به قید فوریت تمهیدات ترافیکی لازم در این خصوص را از هم اکنون اتخاذ و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان و تجهیزات ترافیکی که در اختیار دارد نسبت به کنترل تخلفات حادثه‌ساز به ویژه سرعت غیر مجاز اقدام می‌کند.

وی از کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان توسط دوربین‌های ثبت تخلفات خبر داد و گفت: بکارگیری فن‌آوری تجهیزات کنترل سرعت در مدیریت عملیات ترافیکی پلیس راه بسیار حائز اهمیت است.

رئیس پلیس راه استان گیلان با بیان اینکه عامل اصلی آمار بالای تصادفات در اغلب کشورها تخلفات رانندگی است، افزود: امروزه در کشورهای پیش رفته برای کاهش تلفات و خسارت جاده‌ای در کنار جریمه‌های بسیار سنگین از فن‌آوری‌های پیش رفته استفاده می‌شود تا کوچک‌ترین رفتار رانندگان نیز تحت نظر قرار گیرد و دوربین‌های کنترل سرعت در این میان نقش اساسی دارد.

این مقام انتظامی بیان‌داشت: در ۸ گذشته برابر استعلام از سامانه دوربین‌های نصب شده در محورهای برون شهری استان گیلان حدود ۵۰۳ هزار تخلف سرعت ثبت و از طریق پیامک به مالکان خودروها مورد نظر اعلام شده است.

سرهنگ صفاری به راه‌اندازی ۶۸ دوربین ثبت تخلفات فعال در جاده‌های استان اشاره کرد و اذعان‌داشت: با استفاده از این دوربین‌ها رفتارهای پرخطر رانندگان، استفاده از تلفن همراه و کمربند ایمنی و مخدوش کردن پلاک در طول شبانه‌روز از چشم پلیس پوشیده نخواهد ماند.

وی گفت: بعضی از رانندگان در طول مسیر با دیدن هر دوربین، سرعت خودرو را کاهش می‌دهند و به محض عبور از آن مجدداً با سرعت غیرمجاز به مسیر ادامه می‌دهند اما بی خبر از آن‌که دوربین‌ها از نوع میانگین سرعت می‌باشند و رانندگان زودتر از زمان تعیین شده به دوربین دوم می‌رسند و برای خودرو جریمه ثبت می‌شود.