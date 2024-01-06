۷٠٠ نفر از کارکنان ادارات استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارژنگ تند پور افزود: ۷٠٠ نفر از کارکنان ادارات در سه مرحله به اردوی راهیان نور در مناطق جنوب کشور اعزام می‌شوند.

وی ابراز داشت: این اردو در امتداد کنگره شهدای استان و برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید سلیمانی است.

تند پور افزود: امروز جمعی از برادران دستگاه‌های اداری به این اردو اعزام شدند.

تند پور گفت: امروزه مهمترین اقدامی که در زمینه جهاد تبیین می‌توان انجام داد اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و آشنایی با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان است.

تند پور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌ها بسیج ادارات را در اجرای هر چه بهتر این برنامه یاری کنند.