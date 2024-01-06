۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی با اشاره به آغاز طرح‌های عمرانی جدید در استان برای جبران نیازمندی‌ها در بخش‌های مختلف در کنار اتمام طرح‌های نیمه تمام گفت: امسال در این راستا ۲۴۱ طرح آغاز شده و این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته هم ۷۰۰ پروژه جدید طرح ریزی و اجرای آنها آغاز شد، اضافه کرد: علاوه بر آن، با وجود محدودیت‌های اعتباری بیش از سه هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در ۲ سال گذشته در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در صدد هستیم تا در دهه فجر امسال و هفته دولت سال آینده نیز تعداد دیگری پروژه نیمه تمام را به نتیجه رسانده و افتتاح کنیم.

معتمدیان با اشاره به تخصیص جدید اعتبارات عمرانی طی روزهای گذشته به دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان از نظر میزان تخصیص صورت گرفته بین استان‌های مختلف کشور رتبه پنجم را در این دوره تخصیصی به خود اختصاص داد.

وی گفت: در کنار اعتبارات استانی، باید دستگاه‌های اجرایی اهتمام ویژه ای هم برای اختصاص اعتبارات ملی از سوی وزارتخانه‌ها داشته باشند چراکه بخش عمده اعتبارات به ویژه در حوزه عمرانی مربوط به این بخش است.

معتمدیان با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف استان با استفاده از اعتبارات ملی صورت گرفته است، افزود: فقط در حوزه وزارت نیرو توانسته‌ایم در شمال و جنوب استان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان طرح اجرایی کنیم.

در این جلسه در خصوص قانون مولدسازی دارایی‌های دولت و اهتمام دستگاه‌ها برای اجرای قانون و همچنین تلاش برای دریافت اعتبارات ملی بحث و تبادل نظر شد.