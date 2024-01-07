  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۵

در چهارمحال و بختیاری انجام شد؛

جریمه بیش از ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم برقی

جریمه بیش از ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم برقی

شهرکرد-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری گفت: قاچاقچی لوازم برقی در استان به پرداخت جریمه بیش از چهار میلیارد ریال محکوم شد.

سعید فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا به ارزش سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان بروجن رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری افزود: شعبه با توجه به گزارش‌های دریافتی پیرامون ارائه نکردن اسناد گمرکی تخلف قاچاق را محرز و متهم را علاوه‌بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

فلاح بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان بروجن ارسال کردند.

کد مطلب 5987516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها