جریمه بیش از ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم برقی

سعید فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا به ارزش سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان بروجن رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری افزود: شعبه با توجه به گزارش‌های دریافتی پیرامون ارائه نکردن اسناد گمرکی تخلف قاچاق را محرز و متهم را علاوه‌بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

فلاح بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان بروجن ارسال کردند.