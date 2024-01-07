به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد گفت: در طی ۹ ماه امسال، تعداد دو میلیون و ۴۱۰ هزار و۴۲۵ نفر مسافر در استان و برون استانی توسط ناوگان حمل و نقل مسافربری جابجا شده‌اند که این میزان حاکی از افزایش ۱۲ درصدی در تعداد مسافر و افزایش هفت درصدی در میزان سفر است.

وی اضافه کرد: جابه جایی مسافر در این مدت در قالب ۱۸۸ هزار و ۲۰۶ سفر صورت گرفته است.

کرد ادامه داد: از این تعداد جابه جایی مسافر ۵۲ درصد درون استانی و ۴۸ درصد به مقصد برون استانی بوده است.

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به فعالیت ۶۴ شرکت حمل و نقل مسافربری در استان تصریح کرد: در حال حاضر سه پایانه مسافربری، بیش از ۹۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی فعال و دو هزار راننده اتوبوسی در حوزه تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در حال ارائه خدمات به مسافرین هستند.

کرد خاطر نشان کرد: مردم و مسافران می‌توانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون‌های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.