به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رضایی گفت: اولین جلسه کارگروه عملیاتی و تخصصی تولید محتوا و بازنشر رسانه‌ای ذیل قرارگاه ارتباطات و فضای مجازی به دستور استاندار البرز و به منظور تعامل دستگاه‌های متولی فرهنگ، هنر و رسانه و به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل شد.

وی با اشاره به اهداف کوتاه مدت کارگروه فوق افزود: با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات یکی از برنامه‌های این کارگروه وحدت رویه و هم افزایی جهت برنامه‌های رسانه‌ای در این حوزه است و البته این کارگروه به غیر از اهدافی که مدنظر دارد با توجه به مناسبت‌های مختلف اقدامات و برنامه‌های کوتاه مدت را نیز برنامه ریزی می‌کند.

این کارگروه با عضویت مدیران و نمایندگان حوزه هنری، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، خانه مطبوعات، بسیج رسانه و خبرگزاری جمهوری اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به صورت رسمی تشکیل شده و کارگروه‌های دیگری همچون فضای مجازی، جهاد تبیین و اندیشه ورز، توسعه ارتباطات و آموزش از دیگر کارگروه‌های تخصصی قرارگاه ارتباطات و فضای مجازی هستند که در راستای اهداف قرارگاه و با حضور متخصصان حوزه رسانه اثربخش فعالیت می‌کنند.