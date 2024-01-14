خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - خدیجه جعفرپور: مرکبات یکی از محصولات تولیدی استراتژیک شهرستان رودسر است که بخش عمده‌ای از باغداران رودسری از این طریق فعالیت کرده و امرار معاش می‌کنند و چرخ زندگی خود را می‌گردانند.

این محصول به همراه برنج، فندق، گل گاوزبان به عنوان برند این شهرستان شناخته می‌شود و به هر کجای این شهرستان زرخیز که بنگریم باغات مرکبات دلبری و خودنمایی می‌کند.

پرتقال باغات رودسر همه ساله کام ایرانیان را در فصل زمستان و ایام نوروز شیرین می‌کند اما باغداران همچنان از اوضاع نامناسب بازار و افزایش هزینه‌های داشت و برداشت گلایه دارند.

باغداران رودسری امسال چوب فراوانی تولید را خوردند و به رغم کیفیت محصول و میزان تولید عالی مرکبات، اما نرخ محصول همچنان بر مدار ۵ هزار تومان در باغات می چرخد و نه تنها کشاورزان سود نکردند بلکه هزینه‌هایشان نیز تأمین نشد.

سود کشاورزان به جیب واسطه‌ها می‌رود

الیاس محمدپور یکی از باغداران در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: امروز باغداران هر کیلو پرتقال را ۴ الی ۶ هزار تومان می‌فروشند و این رقم هزینه‌هایشان را هم در نمی‌آورد، اما همین محصول وقتی پایش به بازار می‌رسد به چهار تا ۱۰ برابر قیمت فروخته می‌شود تولید کننده با همه سرمایه و زمانی که گذاشته ضرر می‌کند اما دلال و واسطه‌ها به راحتی سود می‌برند.

وی با بیان اینکه اوضاع باغداری در رودسر هر سال بر همین روال است، افزود: همه ساله باغات ما یا بر اثر آفات و سرما لطمه می‌خورد و یا دلالان با واسطه گری دغدغه‌های ما را افزایش می‌دهند.

محمد باذوق یکی دیگر از باغداران رودسری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: یک سال رنج و زحمت در باغ پرتقال، هیچ عایدی برای من ندارد، هر کیلو پرتقال را ۴ الی ۶ تومان هزار تومان می‌خرند درحالی‌که بیش از این هزینه کرده‌ایم.

انتقاد از افزایش سرسام آور هزینه نهاده‌ها

باذوق که در حال برداشت پرتقال‌های باغش است با انتقاد از افزایش سرسام‌آور هزینه نهاده‌ها ادامه داد: قیمت سم، کود و مزد کارگری نسبت به سال گذشته چند برابر شده و هزینه‌های تولید نیز بالا رفته است و با این شرایط باغداری دیگر صرفه‌ای ندارد.

وی افزود: در حالی که قیمت همه محصولات و تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی در بازار افزایش چند برابری داشته اما قیمت مرکبات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

رودسر مقام نخست تولید مرکبات در گیلان را دارد

«حسین نیک فرجام» رئیس جهاد کشاورزی رودسر نیز در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه شهرستان رودسر مقام نخست تولید مرکبات در گیلان را دارد، اظهار کرد: این شهرستان دارای ۵ هزار ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت باغ مرکبات با ۸۷۰۰ نفر بهره بردار است.

نیک فرجام با بیان اینکه عمده مرکبات پرتقال ‏تامسون، خونی انواع نارنگی، لیمو ترش، و شیرین است، گفت: برداشت مرکبات در این شهرستان همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: برداشت نارنگی از نیمه آبان و برداشت پرتقال نیز از نیمه دوم آذر شروع و تا پایان دی ادامه دارد.

نیک فرجام به باغداران توصیه کرد که از شرایط جوی استفاده کرده و میوه‌های رسیده باغات را برداشت کنند تا دچار خسارت برف زمستانه نشود و کیفیت خوراکی خود را از دست ندهد.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر با بیان اینکه دولت به صورت یارانه‌ای کود اوره به کشاورزان پرداخت کرده است، ادامه داد: افرادی که در پهنه‌های کشاورزی ثبت نام کرده‌اند حواله کود پرداخت و از طریق کارگزاران بخش خصوصی و تعاونی روستایی کود خود را با قیمت دولتی دریافت خواهند کرد.

نیک فرجام تصریح کرد: توصیه‌های فنی به باغداران از جمله بهترین روش‌های هرس، مبارزه، تاریخ سمپاشی و شناسایی تقویم زراعی و مشخص نمودن زمان سمپاشی تابستانه و زمستانه، توصیه‌های کود مطابق آزمون خاک و برگ به صورت تشکیل کلاس‌های آموزشی و نیز آموزش انفرادی چهره به چهره انجام گرفت.

اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان جهت بازسازی باغات

وی به آفت مگس مدیترانه ای اشاره کرد و گفت: تشکیل کلاس‌های آموزشی، توزیع کارت زرد چسبنده، تله‌های فرمونی، تله مکفیل، تله دلتا ب و نیز پرتئین هیدرو لیزات به صورت رایگان در اختیار باغداران قرار می‌گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر ادامه داد: در گذشته تسهیلات کم بهره جهت اصلاح و بازسازی باغات قدیمی در اختیار باغداران قرار می‌داد که در طی این چند سال اخیر این تسهیلات انجام نمی‌گیرد و از می‌طلبد دولت در این راستا و در جهت رفاه حال باغداران تسهیلات کم بهره در اختیار کشاورزان قرار دهد تا باغدار درختان مرکبات را بازسازی کند.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر از کشاورزان خواست مرکبات که قابلیت نگه داری در انبار را ندارد به کارخانه افشره (آبگیری) تحویل دهند.

فعالیت ۲ کارخانه افشره مرکبات در شهرستان رودسر

نیک فرجام با اشاره به فعالیت ۲ کارخانه افشره مرکبات در شهرستان رودسر گفت: این کارخانه‌ها از دی ماه فعالیت خود را برای تولید افشره از محصولات با درجه پایین‌تر را شروع می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دو نوع صنعت نقش اساسی در تنظیم قیمت بازار مرکبات برای باغداران را دارد.

نیک فرجام افزود: خرید افشره به دو طریق تحویل در کارخانه و شعبات توسط عاملین صورت می‌گیرد که مبلغ ۴ هزار ۳۰۰ تومان در کارخانه‌ها خریداری می‌شود.

وی ادامه داد: ظرفیتی که امروزه برای پذیرش افشره در شهرستان رودسر وجود دارد ۲۰ هزار تن است و از همه باغداران خواست عجولانه عمل نکنند و پرتقال‌های که پوسیده و قابل آبگیری نیستند را تحویل کارخانه ندهند زیرا که تبعات اجتماعی آن به خود جامعه بر می‌گردد.

رئیس جهاد کشاورزی گفت: اساس کسب کار عرضه و تقاضا است و برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها دولت برای برون رفت از این مشکل باید خرید تضمینی و نیز صادرات را در دستور کار قرار داده و این به باغدار و کشاورزی به جهت انگیزه بیشتر کمک می‌کند.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی به صورت کمیته اقدام مشترک به همراه صنعت معدن و ریگر دستگاه‌های مرتبط تنظیم بازار و سرکشی از میادین میوه و تره بار و درج قیمت‌ها در دستور کار خود قرار داده که در صورت عدم درج قیمت با آنان برخورد خواهد شد.

حسین نیک فرجام گفت: میزان عملکرد هر هکتار باغات مرکبات ۲۵ تن محصول با تولید سالانه ۱۳۵ هزار است.

استفاده از مرکبات تولید شده گیلان برای ذخیره سازی میوه شب عید

«صالح محمدی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت مرکبات از آذر ماه از ۱۱ هزار و ۱۷۶ هکتار از باغات گیلان شروع شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر ۱۹۰ هزار تن محصول مرکبات از باغات گیلان برداشت شد، افزود: امسال با توجه به مدیریت صحیح باغ‌ها و پشتکار کشاورزان و سود اقتصادی حاصل از فروش مرکبات پیش‌بینی می‌شود کشاورزان استان ۲۲۰ هزار تن محصول مرکبات برداشت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان یادآور شد: ۹۰ درصد مرکبات استان گیلان پرتقال از نوع ارقام محلی، خونی و تامسون، ۵ درصد نارنگی و ۵ درصد سایر مرکبات شامل نارنج، لیمو، دارابی، بالنگ و گریپ‌فروت است.

محمدی با اشاره به رتبه پنجم گیلان در تولید مرکبات کشور بیان کرد: بیش از ۲۶ هزار بهره‌بردار مرکبات در گیلان وجود داشته و شهرستان‌های رودسر، املش و لنگرود عمده شهرستان‌های تولید کننده مرکبات استان گیلان هستند.

وی با بیان اینکه امسال از مرکبات تولید شده گیلان برای ذخیره سازی میوه شب عید استفاده خواهیم کرد، افزود: اوایل آذر ماه تا اواخر دی ماه زمان برداشت مرکبات در گیلان است که عمدتاً با برداشت نارنگی آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سطح زیر کشت نارنگی در این استان بیان کرد: ۶۶۰ هکتار سطح زیر کشت نارنگی در گیلان وجود دارد و از این مقدار پیش‌بینی می‌شود ۷ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش اقتصادی ۷۰۲ میلیارد ریال برداشت شود.

وی با اشاره به برداشت نارنج در گیلان افزود: ۶۱۰ هکتار باغ نارنج با پیش بینی تولید ۷ هزار تن محصول به ارزش اقتصادی ۳۵۰ میلیارد ریال در گیلان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر لزوم توجه به فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی بیان کرد: ۲ واحد فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر در تولید کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات فعالیت می‌کند.