ترویج فرهنگ کتابخوانی از راهکارهای کاهش معضلات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کیومرث امیرخانی ظهر دوشنبه در دیدار با معصومه حسنی خونسار، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی کردستان اظهار کرد: امروزه بیتوجهی به کتاب و کتابخوانی ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه مطالعه در نحوه نگرش و دیدگاه افراد، آثار مثبتی دارد، تصریح کرد: تخطی از قانون و بروز ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، رابطه مستقیمی با پایین بودن سرانه مطالعه در جامعه دارد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کردستان با تاکید بر اینکه فرهنگ مطالعه باید در دوران کودکی در افراد نهادینه شود، افزود: این امر در تربیت جامعه آگاه با کمترین مشکلات فرهنگی و اجتماعی اثرگذار است.
وی نقش کتابخانههای عمومی را در ارتقای سرانه مطالعه مهم ارزیابی کرد و افزود: این نهاد فرهنگی با عملکرد مطلوب و اجرای برنامههای فرهنگی با محوریت کتابخوانی میتواند بسترساز توسعه کشور در تمامی زمینهها شود.
تمام کتابخانههای عمومی کردستان دارای بخش مستقل کودک است
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کردستان در این دیدار از توجه ویژه این نهاد فرهنگی به ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام کتابخانههای عمومی در سطح استان دارای بخش مستقل کودک است.
معصومه حسنی خونسار، ادامه داد: در این بخش برنامههای متنوعی مانند نشست کتابخوان، معرفی کتاب، قصهگویی، کاردستی، نمایش عروسکی، نقالهخوانی برای کودکان برگزار میشود و خوشبختانه با استقبال بسیاری خوبی از سوی خانوادهها مواجه شده است.
حسنی خونسار با اشاره به فعالیت کتابخانههای مشارکتی در برخی زندانهای شهرستانهای استان کردستان، عنوان کرد: خوشبختانه این کتابخانهها از بهترین و فعالترین کتابخانههای مشارکتی هستند و توجه به کتاب و کتابخوانی در زندانها بسیار قابل توجه است.
وی با بیان اینکه کردستان دارای ۸۲ باب کتابخانه عمومی است، اظهار کرد: از این تعداد ۵۴ باب نهادی و ۲۸ باب دیگر مشارکتی است.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کردستان اضافه کرد: هم اکنون بالغ بر ۵۲ هزار نفر در ای کتابخانه های عمومی استان عضو هستند و نزدیک به ۹۰۰ هزار نسخه کتاب با موضوعات متنوع در قفسه کتابخانهها در دسترس اعضا قرار دارد.
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