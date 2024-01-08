جشنواره «معروف» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکردی ظهر دوشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اظهار اینکه ساختار سازمانی مردمی شدن این فریضه در دست اقدام است بر لزوم تشکیل جلسات منظم ستاد در استانها تاکید کرد.
وی از برگزاری دورههای آموزش ضابطان قضائی با همکاری بسیج خبر داد و گفت: همچنین نشست کرسیهای آزاد اندیشی نیز برای عمومی شدن فریضه امر به معروف نهی از منکر در ۳۰ دانشگاه کشور برگزار میشود.
حجت الاسلام طاهری با عنوان اینکه برنامه جامع امر به معروف و نهی از منکر تدوین میشود، تصریح کرد: حذف منکر در جامعه باید با کمک مردم صورت گیرد و انعکاس درست اهداف سیاستهای ستاد با بهرهگیری از زبان فرهنگ و هنر از برنامههای جشنواره معروف است.
وی با بیان اینکه باید زیست بوم بومی و فرهنگی مازندران حفظ شود، تذکر لسانی را بالاترین قدرت در اقناع سازی برشمرد و گفت: باید با انجام کارهای فرهنگی جلوی نفوذ فرهنگ غربی را بگیریم.
فعالیت ۲۰۰ گروه مطالبه گر در مازندران
غلامرضا عبدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران نیز به فعالیت ۲۰۰ گروه مطالبهگر امر به معروف و نهی از منکر در استان اشاره کرد و گفت: در حال تجدید نظر در اعطای مجوزها هستیم.
وی به شکل گیری شورای امر به معروف در ۱۰۳ دستگاه دولتی اشاره کرد ادامه داد سالانه بیش از ۳۰ میلیون مسافر گردشگر به استان وارد میشوند و مردم از اثرات هنجارشکنان ناراحت هستند.
وی از رها شدگی فروشگاهها و سواحل انتقاد کرد و گفت: برای کاهش آسیبها در این مناطق برنامهریزی شود.
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