به گزارش خبرنگار مهر، گلبهار خسروی ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: آغاز فرایند کلاسگذاری از شهریور ماه سال جاری بود اما بدلیل کندی روند کلاس گذاری، مهلت ثبت نام تا ۲۹ دیماه جاری تمدید شد.
وی در ادامه گزارشی از عملکرد استان در خصوص کلاس گذاری ارائه کرد و با اشاره به دشواری فرایند شناسایی، جذب و آموزش سوادآموزان، گفت: تاکنون حدود ۱۲ درصد از حجم ابلاغی به استان تحت پوشش قرار گرفته است.
خسروی حجم ابلاغی سال جاری را ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرد و با اشاره به موفقیت استان در پوشش ۹۵ درصدی حجم دورهها در سال گذشته، اظهار داشت: باید اهتمام لازم برای پوشش حداکثری حجم سال جاری انجام و اقدامات و پیگیریهای لازم صورت گیرد.
معاون سوادآموزی استان کردستان از فعال شدن تعداد دیگری از آموزشدهندگان غیر فعال واجد شرایط خبر داد و گفت: کلیه آموزش دهندگان فعال استان که تاکنون موفق به تشکیل کلاس نشدهاند در فرصت باقی مانده تا پایان دیماه جاری فرصت دارند نسبت به کلاس گذاری اقدام نمایند.
وی از حضور مسؤولان و ناظرین سازمان نهضت سوادآموزی در استان به منظور رصد، کنترل و بررسی فعالیتها و بازدید از کلاسهای سواد آموزی استان خبر داد و خواستار آمادگی شهرستانها و مناطق در این خصوص و مستند سازی اقدامات شد.
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اقدامات سواد آموزی در سطح اداره کل و شهرستانها و مناطق را پیگیری شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد و مستند سازی اقدامات عنوان کرد و گفت: کلیه شاخصها در طول سال باید پیگیری و عملیاتی و گزارش آن در مهلت زمانی تعیین شده به سازمان ارسال شود.
معاون سواد آموزی استان صیانت از ساختار را یکی از شاخصهای ابلاغی عنوان کرد و بر پیگیری مستمر و تکمیل چارت نیروی انسانی سواد آموزی تاکید کرد و گفت: کلیه پستهای مربوط به این حوزه در سطوح مختلف باید تکمیل شود.
خسروی در بخش پایانی سخنان خود نظارت را یکی از اقدامات اولویتدار این معاونت عنوان و با بیان اینکه نظارت در دو بخش حضوری و غیرحضوری انجام خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه تنظیم شده، مسئولیت نظارت غیر حضوری هر شهرستان و منطقه مشخص و در برنامه نظارت حضوری نیز از ظرفیت و همکاری اعضای گروه بهبود کیفیت استان استفاده و بر اساس برنامه اقدامات و فعالیتها رصد و کنترل خواهد شد.
وی ادامه داد: برنامه نظارت حضوری و غیرحضوری در سطح شهرستانها و مناطق نیز باید عملیاتی و گزارش آن بر اساس فرمهای مربوطه به استان منعکس شود.
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