«اطاق آبی» سهراب سپهری به چاپ هفدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اطاق آبی» تالیف سهراب سپهری به تازگی با ویراستاری پیروز سیار توسط انتشارات سروش به چاپ هفدهم رسیده است.

کتاب «اطاق آبی» آخرین نوشته سهراب سپهری (۱۳۰۷-۱۳۵۹)، شاعر نوپرداز و نقاش ایرانی است که چند سال پس از مرگ او منتشر شد. این کتاب، که در واپسین سال‌های زندگی سپهری نوشته شده، دارای سه بخش مستقل «اطاق آبی»، «معلم نقاشی ما» و «گفتگو با استاد» مربوط به سه دوره کودکی، جوانی و میان‌سالی اوست. اطاق آبی یگانه بخشی است که تاریخ نگارش آن (۵ آبان ۱۳۵۵) مشخص است و آن توصیف اطاقی است در انتهای باغ خانه‌ای که سپهری در دوران کودکی به آن علاقه فراوان داشت. سپهری ضمن توصیف دقیق اطاق، آن را مکانی نمادین و نمونه کوچک کیهان می‌داند و از درک چنین شباهت‌هایی لذت می‌برد. در بخش دوم، نارسایی‌ها و کاستی‌های نظام آموزشی بیان می‌شود و در واقع خاطرات دوران مدرسه و کلاس درس را با زبانی ساده و طنزگونه نقد می‌کند. در بخش سوم نیز دیدگاه‌های نویسنده درباره مکاتب نقاشی و تاریخچه نقاشی در ایران و ویژگی‌های هنر شرق و غرب و تفاوت‌های آن ها بیان می‌شود. این کتاب با نمونه‌ای از دست‌نوشته‌های نویسنده و چند طرح و عکس وی آراسته شده است.

چاپ هفدهم این کتاب با ۷۵ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار تومان عرضه شده است.