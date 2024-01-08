طوفان شن حرکت قطارهای مسافری و باری مشهد-سرخس را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قادری اظهار کرد: در پی طوفان شدید و کاهش دید در منطقه و به واسطه حفظ ایمنی مسافران و ترددهای ریلی، تصمیم لغو حرکت قطارهای مسافری و باری اتخاذ شد.

مدیر پایانه ریلی سرخس گفت: با توجه به لغو حرکت قطار مسافری امشب مشهد- سرخس، قطار فردا صبح سرخس-مشهد نیز لغو شده و پس از بهبود اوضاع جوی تردد قطارهای مسافری از مشهد-سرخس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه فردا انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: شدت طوفان شن و شن زدگی روی ریل‌ها به حدی است که مجبور به لغو حرکت قطارهای باری در این مسیر ریلی به مرز بین المللی سرخس شدیم.

همچنین بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گردو خاک موجب کاهش دید افقی در حوزه راه‌های شهرستان سرخس شده است.